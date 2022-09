Originale ASUS ROG Phone 6 Global ROM 5G Gaming Phone Snapdragon 8+ Gen 1 6.78 ”165Hz Schermo E-Sport ROG 6 Mobile Phone Android

Suggerimento: invieremo l’adattatore per spina adatto al tuo paese Se ricevi il pacco e scopri che mancano degli accessori, ti preghiamo di contattarci in tempo, risolveremo il problema per te, ti preghiamo di non aprire controversie e commenti negativi.

Informazioni di base Modello: Telefono Asus ROG 6 processore Snapdragon 8+Gen 1 Flagship , CPU Octa Core Schermo 6.78" 20.4:9 (2448 x 1080)Schermo per e-sport Samsung 165HZ. RAM/ROM 12GB+128GB Macchine fotografiche Videocamera posteriore Fotocamera principale: 50 MP (IMX766) + 13 MP + 5 MP Fotocamera frontale 12 MP. Batteria 6000 mAh (tipico), Supporta la ricarica rapida da 65 W, il caricabatterie da 65 W incluso Sistema operativo Android 12, ROM globale, Supporta multilingua e Google Play Altro GPS, Aggiornamento OTG Standard di rete 5G N28, N41, N77, N78, N79; N1, N3, N7, N8, N20, N38 Solo roaming 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 2G

GSM: B2/B3/B5/B8 senza fili Comunicazione NFC Supporta NFC Versione Wi-Fi Wi-Fi 6 Bluetooth Bluetooth 5.2

1. Il prezzo include i dazi doganali? Il prezzo non include i dazi doganali. Gli acquirenti possono essere addebitati dazi doganali e tasse, gli acquirenti sono responsabili delle tasse doganali. Grazie! 2. Il telefono ha Google Play Store e supporta il multilingua? Sì, sebbene questo prodotto sia la versione cinese, apriremo la scatola per installare il firmware globale. Questo prodotto supporta l’aggiornamento multilingua, servizio Google, OTA. 3. Posso ottenere una garanzia di riparazione? Sì, ti suggeriamo di fare un video di disimballaggio quando ricevi il pacco. Invio dalla Cina–1 anno di garanzia ufficiale + 1 anno di garanzia del negozio; 4.Come verificare se il telefono può funzionare nel tuo paese? Si prega di controllare qui per verificare: https://www.kimovil.com/en/frequency-check http://willmyphonework.net 5. Compensare la differenza di prezzo di Le aree remote di DHL/FedEx. Secondo le normative ufficiali di DHL, la città di destinazione del cliente può essere identificata come un’area remota e la consegna deve pagare una tariffa remota. Il cliente può verificare se la destinazione è un’area remota tramite il seguente link.https://www.aliexpress.com/item/1005004078051568.html Si prega di assicurarsi che il Il destinatario è il NOME COMPLETO, il CAP e il nome della città devono corrispondere. DHL e FedEx richiedono che i destinatari siano in nome completo e codice postale e città devono corrispondere.

Fantastico God Of War, vinci per primo!

TENCENT ROG GIOCO MOBILE 6

Nuove prestazioni migliorate

Con Snapdragon 8+Gen 1 Flagship Platform

3.2ghz ad alta frequenza dominante Regolazione delle prestazioni degli sport elettronici x modalità.e

Schermo Samsung 165HZ AMOLED E-sport, frequenza di campionamento touch 720HZ 1ms touch screen

risposta.

Architettura di raffreddamento a liquido Matrix 6.0

Materiale di raffreddamento per ambienti da 3300 mg; ventola di raffreddamento 6** controllo della temperatura ai

sistema di refrigerazione, la refrigerazione a semiconduttore funcooler può essere alimentata

dai telefoni cellulari.

Controllo multicombinazione Airtrigger 6

2X3 più tasto spalla+10 controlli somatosensoriali +4 tasti a ventaglio. Nuova stampa

trigger doppio controllo + premere e sollevare rispettivamente trigger + tasto spalla e

gioco di collegamento del controllo somatosensoriale quando si gioca a giochi come il livello Hi-Fi

esperienza diffusa, batteria da 6000 mAh (tipo) * Lagre, interfaccia utente di gioco ROG 6.0 Professional e

Privilegi di gioco Tencent.

Snapdragon Qualcomm 8+Gen 1

La nuova generazione della piattaforma di punta Qualcomm snapdragon 8+Gen 1, TSMC

Tecnologia avanzata a 4 nm, frequenza fino a 32 ghz, miglioramento delle prestazioni del 10% * Riduci

consumo energetico del 30% e utilizzo di memoria ultra veloce LPDDR5 e alta velocità

storage UFS 3.1 offrirà un’esperienza di gioco migliore.

Schermo Samsung per e-sport a 165 Hz

Scala AMOLED da 6,78 pollici dritta, disposizione a diamante, senza scavo, n

blockingborn per i giochi mobili. Regolazione touch e-sport, vinci prima e prendi a

passo veloce.

Giochi ad alto frame rate e dimming DC

Supporta giochi aperti con frame rate elevato e attenuazione DC. puoi guardare avanti

a più giochi. Inoltre, sarà più comodo per i tuoi occhi usarlo a lungo

volta.

Supporta giochi aperti con frame rate elevato

Resistenza ai graffi e all’usura

Architettura di raffreddamento a liquido Matrix 6.0

Struttura centrale della CPU, mantenere la posizione della mano

cool. La nitrurazione di 3300 mq di materiale di raffreddamento di grado aerospaziale può essere efficiente

esportare il calore della CPU. Con l’aiuto dell’equalizzazione della temperatura e del grafene

area notevolmente aumentata, rimuovere rapidamente il calore e la frequenza dei giochi pesanti

non sarà ridotto.

Ventola fredda 6

La ventola viene fornita con 4 tasti meccanici. È importante sottolineare la temperatura AI

controllare il sistema di refrigerazione e il chip di refrigerazione a semiconduttore

bilanciare il consumo energetico e l’efficienza della refrigerazione può anche alimentare i dispositivi mobili

telefoni.Anche cinque miglioramenti per il raffreddamento, come il design impermeabile,

X+mode, Raffreddamento forte 25°, Monitoraggio della temperatura reale e AURA RGB.

Controllo multicombinazione Airtrigger 6

Tasto spalla 2X3 pus, 10 tipi di controllo somatosensoriale

e 4 chiave a ventaglio。La chiave a spalla ultrasonica 2×3 pus può realizzare

single point e connection.One side single key e double key settings the

la posizione è regolabile e il feedback è potente. Puoi anche cambiare rapidamente

ingranaggio tramite il tasto a spalla e premilo per attivare metodi di gioco avanzati

come il doppio controllo e la pressione e il sollevamento sono in attesa della tua esplorazione.

Chiave a spalla ultrasonica AirTrigger 6 — 2x3pus

La chiave a spalla ultrasonica viene nuovamente aggiornata e quella singola

il tasto della spalla aggiunge rispettivamente il doppio controllo del grilletto della pressione e il sollevamento della pressione

trigger in modo da poter giocare rapidamente alla grande operazione di Dio, sconfiggere il nemico

primo e vinci con una mossa.

Airtrigger 6 — Rilevamento del movimento

10 metodi di manipolazione somatosensoriale. Nuova sensazione corporea e

tasto spalla linage play premere e tenere premuto il tasto spalla e inclinare il telefono su

regolare il campo della versione. I giochi MoBa tirano il campo della versione intorno al

il taglio all’indietro C è facile da iniziare e puoi impararlo non appena impari.

AirTrigger 6—4 Tasto ventola

I tasti meccanici Cool Fan 6 sono aggiornati a quattro, multi

operazione con le dita e vittoria per prima. Posizione chiave e modellare lo shpe. la forma

è conforme al design ergonomico, che lo rende più comodo da impugnare.

X-sistema di vibrazione tattile

Motore di vibrazione dell’asse x di fascia alta, con maggiori vibrazioni e

consumo di energia inferiore, fornisce una varietà di campo ad anello.Shocks per

giochi meravigliosi come cinque uccisioni e super dei, supporto “gloria del re

”,oltrepassare il limite del file: il re della sparatoria”,ecc,Adattarsi costantemente e

aggiorna più giochi.

Doppio altoparlante in avanti e sintonizzazione congiunta dirac

Altoparlanti stereo magnetici doppi in avanti a cinque, audio svedese

esperto DRAC regolazione della profondità dell’articolazione, ascolta rilassato il suono e l’identità

la posizione, cogli la prima opportunità e vinci con una mossa. Bassa latenza

modalità di auricolare Bluetooth, nel gioco quando si accende automaticamente, i giocatori

può godere della stessa esperienza di nuoto delle cuffie cablate quando si indossa il Bluetooth

cuffie Esperienza drammatica.

Interfaccia di tipo C personalizzata sul lato

La porta CT di tipo completo è personalizzata nel mezzo di

il lato, che può essere utilizzato durante il riempimento e la riproduzione. Adottare usb3.1, segnale HDMI

sono supportate l’uscita e la carica in bypass. Il telefono cellulare diventa l’host in

un secondo e i giochi su grande schermo sono più divertenti.

Batteria grande da 6000 mAh

Batteria ad alta capacità da 6000 mAh, super resistenza, facile da gestire

con l’uso quotidiano.

ROG 6.0 Interfaccia utente di gioco professionale

L’interfaccia U di nuova concezione, l’animazione appena lanciata,

blackground mmusic ed effetti di vibrazione, offre ai giocatori un’esperienza coinvolgente

esperienza simile alla console.

Sala giochi del centro di controllo intelligente

I giocatori possono definire profili di scena per ogni applicazione e

regolare queste applicazioni separatamente Modalità di prestazione preimpostata del

sequenza. Possono essere trasportati tocco, display, prestazioni, rete e airtrigger

outcustom, puoi anche importare le impostazioni di Dio. Ci sono molte altre schermate aperte

animazioni tra cui scegliere. Benvenuto a giocare a casa.

Console centrale di controllo intelligente

Aprire la suola per monitorare lo stato delle prestazioni e il corpo

temperatura del cellulare in tempo reale, puoi anche attivare la modalità X con

una chiave per attivare istantaneamente le prestazioni in fuga. Sprites del gioco integratoFan

airtrigger, impostazione dell’effetto luce e altre funzioni sono integrate, Gestisci

il tuo telefono in modo efficiente.

Gioco Wizard-Game Genie





Il metodo di chiamata in uscita e l’interfaccia U sono

stile “Space cockpit”, recentemente aggiornato, senso della tecnologia e controllo pull

pieno… Elevata integrazione, diverse funzioni e migliora in modo completo il gioco

Esperienza.

Tencent solarcore 5.0 Motore di accelerazione del gioco





Basato su software e hardware integrati

motore di gioco versione 50, può identificare in modo intelligente varie scene di gioco e

prestazioni di uscita efficienti e stabili. Con l’aiuto dello stato solarcore

regolazione, nel lancio del gioco, vietare scenari di applicazioni festival picki come

guerra di gruppo, i giocatori possono ottenere un’esperienza migliore.

Flagship tre colpi registrano momenti vincenti





Sensore Sony mX766/Vista notturna super/

HDR10+Registrazione video





12MP —Qualità ultra chiara





13 MP — Angolo di visione ultra ampio di 125 °, in tempo reale

correzione della distorsione





50MP — Fotocamera macro

Vantaggi del gioco Tencent

Goditi i vantaggi del gioco Tencent quando acquisti una macchina e

puoi ottenere una borsa regalo presso il centro benessere.

Occhio di fede

L’effetto ROG dell’array uditivo è stato recentemente aggiornato, brillando con il

occhi di fede. Con miscelazione dei colori, ciclo di colori stroboscopici, lampada respiratoria e altro

effetti lampada. Supporto per chiamate, avvio di giochi, ricarica, notifiche, ecc., Multiplo

scenari.

Personalizza temi dinamici

Il tema dello stile di gioco mostra la personalità di Rog