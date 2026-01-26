8.5 C
Da stranotizie
Original Birth: sicurezza Italia

Il parco auto italiano continua a invecchiare, con quasi il 60% delle auto circolanti oltre i dieci anni di vita. Modelli come Fiat Panda, Punto, Lancia Ypsilon, Volkswagen Golf, Renault Clio, Ford Fiesta e Focus restano protagonisti della mobilità quotidiana. Tuttavia, la vera sfida non riguarda solo l’età dei veicoli, ma il modo in cui vengono mantenuti nel tempo.

Il traffico urbano, i carichi maggiori, le strade dissestate e le percorrenze elevate incidono direttamente sull’usura dei componenti. In questo contesto, la manutenzione diventa un fattore determinante per garantire sicurezza, affidabilità e continuità d’uso. I componenti strutturali come supporti motore, boccole, elementi gomma-metallo, parti dell’assetto e del sottotelaio assumono un ruolo centrale.

L’usura di questi elementi si manifesta spesso con vibrazioni, rumorosità anomale, perdita di comfort e minore controllo del veicolo. La qualità del ricambio diventa quindi decisiva. Original Birth sviluppa soluzioni pensate per garantire una compatibilità equivalente all’originale e migliorare componenti progettati anni fa. L’utilizzo di materiali più evoluti e di processi produttivi aggiornati consente di aumentare durata, resistenza e affidabilità nel tempo.

Il portafoglio prodotti dell’azienda comprende oltre 19.000 articoli, suddivisi in tre grandi aree, e ogni componente nasce per rispondere alle esigenze reali del parco circolante attuale. Original Birth opera da stabilimenti produttivi e logistici situati in Italia, con una presenza internazionale consolidata e una rete distributiva che raggiunge 69 Paesi.

La scelta del ricambio non è più soltanto una questione economica, ma incide direttamente su comfort, stabilità, durata e sicurezza del veicolo. Original Birth si conferma un punto di riferimento per mantenere efficienti, affidabili e performanti sia le auto più moderne sia quelle che hanno segnato la storia della mobilità.

