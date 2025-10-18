Origami e il rischio musicale: un debutto originale in Italia

Dietro un titolo che evoca inganno e casualità, emerge un’opera curata e riflessiva. Gli Origami presentano il loro album di esordio, Il gioco delle tre carte, pubblicato da Garbo Dischi con la produzione di Davide “Divi” Autelitano. Questo lavoro musicale esplora la sottile linea tra rischio e scelta, tra impulso e controllo.

Il progetto ha radici profonde, iniziando dieci anni fa, mentre la formazione attuale si è consolidata recentemente. Marco De Pasquale, voce e chitarra nonché autore dei brani, è affiancato da Michele Guidotti (batteria), Aldo Barbieri (chitarra), Paolo Giannelli (basso) e Michele Bertocchini (chitarra).

Il nome “Origami” deriva dall’amore di De Pasquale per il Giappone e la sua arte, un richiamo alla cura e alla precisione necessarie nel loro approccio musicale. Il tema principale dell’album è il rischio, inteso come elemento che scuote le illusioni e le certezze.

L’album, ricco e sfaccettato, mescola influenze R&B, rock alternativo e la grinta di artisti come Salmo e Green Day, cercando una sintesi personale. Anticipato dai singoli Nel Buio, Vivere e Ora d’Aria, l’album presenta tracce che riflettono esperienze personali, come Chiardiluna, dedicata al padre di De Pasquale, e Mangiaspade, emblematico dell’alter ego del progetto.

Durante la realizzazione, la band ha affrontato sfide che si rivelano nelle liriche. Nonostante le difficoltà nel panorama musicale odierno, gli Origami esprimono la loro frustrazione per la predominanza dell’immagine rispetto al contenuto. La loro ambizione è tornare a suonare dal vivo, a Lucca in particolare, dove sperano di organizzare un concerto al più presto.

Con Il gioco delle tre carte, gli Origami offrono un debutto sonoro significativo, esprimendo emozioni e una nuova consapevolezza.