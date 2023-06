Orietta Berti: “Vi spiego perché non vado sui carri ai Pride”

Per i suoi 80 anni Orietta Berti si è fatta un regalo e nel giorno del suo compleanno ha pubblicato il video musicale di Diverso, il suo singolo in cui parla dell’amore di una mamma per il figlio omosessuale. La cantante è fiera di questo pezzo e in un’intervista rilasciata a La Stampa ha anche spiegato di aver fatto una collaborazione con le ‘case d’accoglienza arcobaleno’. La Berti ha poi rivelato come mai non va sui carri ai Pride.

“Sui carri? Ho paura che mi giri la testa”.

“Mi hanno invitata tantissime volte. Sono andata a fare gli spettacoli all’arrivo, cioè quando finiva la sfilata. Sono stata a Roma, Napoli, Milano. Andare sul carro, son sincera, ho paura perché mi gira la testa. Ora è uscita la mia canzone ‘Diverso’. Per il mio compleanno ho fatto questa canzone in cui c’è una madre che protegge il proprio figlio che si è dichiarato gay. Nel video la mamma gli dice che non sbaglia ad amare un’altra persona, che siamo nati per amare e non per odiare, è la cosa più semplice e naturale che c’è. Credo sia giusto che questo mondo abbia il coraggio di cambiare. Purtroppo ci sono delle famiglie che non accettano il figlio diverso, che poi diverso in cosa? Diversi sono loro, casomai. Un animale non abbandona i cuccioli. L’ho fatta in collaborazione con le case d’accoglienza “Arcobaleno” a Milano che aiutano questi ragazzi che purtroppo vengono emarginati dalla loro famiglia di origine”.

Orietta Berti: Diverso, il testo.

Tu non parli

Mi stai facendo preoccupare

No, ti sbagli

Lo sai che ti potrei capire

Come ho fatto sempre

Anche se a volte sono stata assente

Parlami, ti prego

Non dev’essere un segreto

Credi che non sappia

Tutto quello che ti passa nella testa, dentro al cuore

Non aver paura, amore, parlane con me

Io penso che

Le persone siano nate per amare

Al di là di anima e ragione

Ti sei innamorato, beh, che male c’è?

Io penso che

Questo mondo forse ha voglia di cambiare

Al di là di muri, ostacoli e rancore

Se ti batte il cuore, non ti arrendere

Parlami, ti prego

Non c’è niente di sbagliato

Credi che non sappia

Quanto ti hanno giudicato

Fanno male le parole

Non aver paura, amore, sono qui con te

Io penso che

Le persone siano nate per amare

Al di là di anima e ragione

Ti sei innamorato, beh, che male c’è?

Io penso che

Questo mondo forse ha voglia di cambiare

Al di là di muri, ostacoli e rancore

Se ti batte il cuore, non ti arrendere

Capisco i tuoi silenzi, sguardi assenti

Ed i sorrisi spenti se chiedevo di lei

Ma lei non esisteva, ed io lo immaginavo

Bastava dirmelo, lo sai

Non c’è niente di sbagliato, amore

Io penso che

Le persone siano nate per amare