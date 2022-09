Orietta Berti sul GF Vip: “Tantissimi soldi offerti, Fazio c’è rimasto male”

Al posto di Adriana Volpe da lunedì sera la seconda opinionista del Grande Fratello Vip sarà Orietta Berti. La cantante aveva un posto fisso da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e in molti si sono chiesti come mai abbia deciso di lasciare la vecchia strada per la nuova. In un’intervista concessa a Il Messaggero l’artista ha svelato il vero motivo per cui ha accettato la proposta di Alfonso Signorini.

Che coppia 😍 Sonia Bruganelli e Orietta Berti, le due nuove opinioniste di #GFVIP, sono prontissime e vi aspettano oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity 👁🔥 pic.twitter.com/XPWYpBwfD4 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) September 18, 2022

Orietta Berti: “Mi hanno offerto tanti soldi”.

Pier Silvio Berlusconi ha aperto il portafogli ed ha convinto Orietta Berti a partecipare per almeno 7 mesi al Grande Fratello Vip. Senza girarci troppo intorno Orietta nazionale ha detto a Il Messaggero che Mediaset le ha offerto ‘tantissimi soldi’.

“Lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte. E poi Alfonso e Piersilvio (Berlusconi, ndr) mi hanno corteggiata a lungo. L’insonnia ha a che fare con lo shock vissuto a 18 anni a causa della morte prematura e improvvisa di mio padre, a causa di un incidente stradale. Ho provato tanti farmaci nella vita, ma nessuno ha funzionato. Oggi non voglio più sentir parlare di pillole, gocce e quant’altro. Riposo giusto un paio d’ore la notte. Recupero di giorno. E in auto, quando viaggio tra una città e l’altra. Sai perché ho accettato il ruolo che mi volevano assegnare? Per i soldi. Tanti. Ma proprio tantissimi soldi mi daranno. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962”.

Fabio Fazio non ha preso benissimo l’addio di Orietta Berti: “Se c’è rimasto male? Un po’. Ma gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione. Magari in una puntata andrò a promuovere il cofanetto“.