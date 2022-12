Orietta Berti, “ritorno in Rai dopo il GF Vip”: ecco che programmi farà

Tra il comeback al Festival di Sanremo, il singolo con Fedez e i suoi look (curati da Nick Cerioni), Orietta Berti sta vivendo una seconda giovinezza, una vera rinascita artistica. La cantante è stata anche tra i volti di punta di Che Tempo Che Fa, ma quest’anno ha lasciato la corte di Fabio Fazio ed ha traslocato su Mediaset al GF Vip. Quello di opinionista di reality però – secondo me – non è un ruolo azzeccatissimo per Orietta Berti, che sicuramente dà colore al programma e porta allegria, ma non aggiunge spunti interessanti sulle dinamiche (né tantomeno ne crea come invece fanno Sonia Bruganelli e Giulia Salemi).

Il prossimo anno però la Berti potrebbe lasciare il posto in Mediaset per fare ritorno in Rai. Questo almeno è quello che ha rivelato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Secondo il noto giornalista, l’Usignolo di Cavriago dovrebbe tornare dietro al bancone di Che Tempo Che Fa. Ma non è finita qui, perché in Rai avrebbero pensato ad Orietta anche per un ruolo importante in un noto show (giudice di Tale e Quale Show?).

“Orietta Berti, complice un lauto contratto, sta spopolando in qualità di opinionista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La iconica artista emiliana però avrà un ruolo come guest star in un episodio della prossima stagione della fiction di successo tatgata Rai1 “Che Dio ti aiuti”. Questo però è solo il primo step per rientrare dalla porta principale nei programmi del Servizio pubblico. – scrive Alberto Dandolo su Oggi – Il prossimo anno, oltre a riprendere il suo posto al tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio, infatti si mormora che Orietta avrà un ruolo di primo piano in uno show della rete ammiraglia”.

Nel dubbio, io continuo ad ascoltarmi Luna Piena, ormai nella mia playlist da un anno.

Foto: Endemol Shine Italy