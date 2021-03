Orietta Berti ed i Maneskin sono stati ospiti di Luciana Littizzetto e Fabio Fazio (in differita) a Che Tempo Che Fa per parlare della loro esperienza al Festival di Sanremo e la cantante ha dimostrato più volte la sua iconicità.

Dalla borsetta (che non si apre) a forma di cuore, al coprispalla in pelliccia rossa con sopra scritto il suo nome (che ha gettato a terra all’inizio della sua esibizione): Orietta Berti in una sola settimana è riuscita a conquistare il popolo del web ed una dignitosa nona posizione al Festival di Sanremo con il brano Quando ti sei innamorato.

Orietta Berti a Che Tempo Che Fa, i commenti sui Maneskin

Orietta Berti proprio a Che Tempo Che Fa ha potuto incontrare anche i Maneskin che durante un’intervista sanremese aveva rinominato per errore Naziskin.

“Sono diventati più belli rispetto a due anni fa, hanno messo un po’ di carne, la carne non sbaglia mai: è vero che siete aumentati di peso?” – ha chiesto Orietta Berti ai Maneskin davanti un’imbarazzata Luciana Littizzetto – “Il più bello del gruppo è quello là” – ha successivamente continuato la Berti indicando Ethan – “Il batterista che non si vede mai. Poi lui, che ha un fascino speciale” – ha aggiunto Orietta rivolgendosi a Damiano. Infine ha commentato Thomas e Victoria – “Questo fa tenerezza perché sembra un bambino, invece lei ha quel modo sensuale di suonare il basso…“.