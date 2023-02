Orietta Berti mentre è al GF Vip commenta il Festival di Sanremo

Quest’anno Mediaset ha deciso di non lasciare campo libero al Festival di Sanremo e quindi di garantire ai suoi telespettatori la regolare programmazione. Per questo motivo il GF Vip e C’è Posta Per Te sono rimasti nella loro normale collocazione. E infatti ieri sera Orietta Berti è stata alla corte di Alfonso Signorini, non potendo così guardare in diretta il Festival di Amadeus. Questo però non significa che la cantante di Fin Che la Barca Va non abbia seguito quello che è successo al Teatro Ariston.

Orietta Berti infatti ha commentato ben due post sul Festival di Sanremo. I primi cuoricini dell’artista sono arrivati sotto ad un post del profilo Instagram ufficiale di Sanremo e poi anche sotto ad una foto pubblicata sull’account di Tv Sorrisi e Canzoni.

Qualche giorno fa ai microfoni di RTL 102.5 l’opinionista del GF Vip ha dichiarato: “Sì che lo guardo. Come farò quando sarò in diretta? La serata del giovedì non la guarderò perché sono al Grande Fratello Vip da Alfonso, ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai. Quindi vedrò la puntata il giorno dopo appena potrò“.

orietta che commenta sanremo mentre è in studio al gf ⚰️#Sanremo2023 pic.twitter.com/bf96HpvwOJ — robyfansy 💐 (@ocus_pocus_) February 9, 2023

Orietta Berti e il ritorno in Rai.

Il mese scorso la Berti in un’intervista rilasciata a La Repubblica ha parlato del suo ritorno in Rai. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip la cantante farà il suo comeback da Fabio Fazio: “Sono stata con Fabio tanti anni, tornerò da lui. Intanto devo andare a promuovere il mio cofanetto. A Mediaset mi lasciano molto libera. Al GF Vip mi trovo bene, anche con Alfonso, è buono, religioso, andiamo d’accordo. Mi tratta come una di famiglia. Con Sonia Bruganelli siamo amiche, io voglio salvare quello lì, lei quello là. Ridiamo e stiamo benissimo insieme“.