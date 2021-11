Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo insieme per un programma di cui effettivamente sentivamo la mancanza (ma non lo sapevamo).

Il titolo del format è Quelle Brave Ragazze e come intuibile dalla foto tutto inizia in aeroporto, dove le tre si sono incontrate per la prima volta. A tutte e tre è stato chiesto di preparare una valigia e di prendere un aereo per una destinazione ignota.

Come recita il comunicato stampa ufficiale:

“Mara, Sandra e Orietta si sono incontrate in aeroporto, pronte a imbarcarsi su un volo che le condurrà in una destinazione a loro sconosciuta. Le aspetta una vacanza memorabile ripresa costantemente dalle telecamere che immortaleranno ogni momento dell’avventura di Quelle Brave Ragazze, durante la quale saranno chiamate ad affrontare alcune prove – che le porteranno a conoscere abitudini, culture e posti lontani da loro – e si sposteranno sempre a bordo di un furgoncino molto speciale. Alla guida ci sarà un autista che sarà anche il loro tuttofare pronto, all’occorrenza, a soddisfare le loro necessità”.

Le tre icone (rispettivamente di musica, discografia e cinema) saranno così protagoniste di una sorta di Pechino Express Over Edition.

Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo in “Quelle Brave Ragazze”

“Sono gasata, contenta e soprattutto spero di divertirmi molto con le ragazze, non sono mai stata una gran viaggiatrice ma come Salgari ho viaggiato tanto con la fantasia. Il motto sarà: Avanti ragazze, all’avventura“, ha dichiarato Mara Maionchi. “Spero possa essere un’avventura bellissima: mi piacciono le sfide e le nuove esperienze, mi piace l’idea di poter conoscere nuove cose e di farlo con Mara e Orietta che sono due persone fantastiche“, le parole di Sandra Milo. “L’ho fatto anche per la compagnia: Mara la conosco benissimo da tanti anni, con Sandra ci siamo incontrate solo qualche volta ma la stimo tanto“, ha detto Orietta Berti.

Il nuovo format originale è prodotto da Blu Yazmine ed è nato da un’idea di Mara Maionchi. Andrà in onda su Sky nel 2022. Le tre hanno rispettivamente 78 anni (Orietta), 80 anni (Mara), 88 anni (Sandra).