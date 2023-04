Orietta Berti lascia davvero il GF Vip? Cosa dice il contratto

Si è chiusa un’altra edizione del GF Vip, la prima con Orietta Berti nelle vesti di opinionista. Ieri sera la cantante di Io Ti Darò Di Più ha parlato così della sua esperienza: “Grazie a te Alfonso. Per me è stata un bellissimo percorso, una bella novità. Mi mancherà tutto molto, perché io qui ero a teatro. Ero seduta in prima fila“.

Non è detto però che l’anno prossimo rivedremo le due opinioniste accanto a Signorini. Sonia Bruganelli di recente ha dichiarato che difficilmente tornerà e che adesso è l’ora di Giulia Salemi. Mistero invece su Orietta Berti, anche se Davide Maggio ieri sera ha rivelato che l’artista dovrebbe avere un contratto per due anni: “Vabbè, devo dirvelo. A me risulta che la Berti abbia un contratto biennale per il Grande Fratello Vip. Certo, nei contratti ci sono tante clausole ma questo è“.

Che le prossime opinioniste siano Giulia e Orietta?

Vabbè, devo dirvelo. A me risulta che la Berti abbia un contratto biennale per il #GFVip. Certo, nei contratti ci sono tante clausole ma questo è. — Davide Maggio (@davidemaggio) April 3, 2023

Orietta Berti e il possibile ritorno in Rai.

Eppure Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha rivelato che l’Usignolo di Cavriago la prossima stagione tornerà in Rai: “Grazie anche ad un generoso contratto la nostra Orietta adesso è al GF Vip come opinionista. Presto però la vedremo anche in una puntata della serie Che Dio Ci Aiuti. E si tratta solo del primo passo per ritornare in Rai. L’anno prossimo la rivedremo al tavolo di Che Tempo Che Fa. Poi oltre a Fabio Fazio pare avrà anche un bel posto in un programma di punta di Rai Uno“.

E che prima o poi Orietta Berti torni da Fabio Fazio è certo, l’ha assicurato lei in un’intervista: “Io sono stata per anni con Fazio e poi tornerò da lui. Ora promuovo il mio cofanetto. Poi devo dire che a Mediaset mi hanno lasciata molto libera. Al Grande Fratello Vip sto proprio bene. Con Alfonso mi trovo in sintonia, è bravo, religioso e buono, andiamo d’accordo. Con lui mi sento quasi come in famiglia“.