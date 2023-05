Orietta Berti: la teoria su com’è nata la nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi ai reality show

La nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi ai reality show è ormai nota e Orietta Berti ha una sua teoria sul perché sia nata.

In cosa consiste è cosa nota: poche parolacce, zero volgarità, liti ridotte all’osso, fuochi spenti sul nascere e toni contenuti. Il trash deve essere ridimensionato e qualsiasi comportamento ritenuto scorretto verrà punito con una squalifica.

Intervistata da Libero Quotidiano, Orietta Berti ha dichiarato:

Insomma, se Pier Silvio ha imposto la nuova linea editoriale è merito delle nonne che Orietta Berti incontrava in treno?

“Per ora non ho avuto ancora notizie al riguardo ma se me lo riproponessero le dico: perché no?. Mi sono trovata molto bene. Mediaset ha un riguardo molto particolare per le persone che lavorano con loro. Ho collaborato da subito bene anche con Alfonso, con Sonia e con Giulia. Abbiamo fatto amicizia e ci scambiamo molti messaggi. Mi sono piaciuti anche gli inconvenienti che capitavano quando ci cambiavamo e truccavamo nelle roulotte adibite a camerini dove ogni tanto andava via la luce. E la trasmissione l’ho vissuta un po’ come se stessi a teatro”.