Orietta Berti, la rivelazione sulla pensione: “Non ci penso proprio”

Orietta Berti è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome dell’opinionista del Grande Fratello Vip è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per alcune dichiarazioni riguardo la sua vita privata che non sono passate inosservate. Scopriamo insieme che cosa ha rivelato.

Nonostante gli anni che si porta benissimo, Orietta Berti è una donna sempre piena di impegni. In questi mesi la cantante è impegnata come opinionista di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Sono molti i programmi a cui Orietta ha partecipato in questi anni.

Tra i tanti possiamo citare Il Cantante Mascherato, Fuori dal coro, The Voice Senior, Quelle brave ragazze e Che Tempo Che Fa. Sono molte le esperienze televisive a cui l’artista ha avuto la possibilità di partecipare in questi anni e, stando alle sue parole, Orietta Berti non ha nessuna intenzione di andare in pensione.

Stando a quanto dichiarato, infatti, l’opinionista del Grande Fratello Vip non ne vuole proprio sentire di andare in pensione. Queste, infatti, sono state le sue parole a riguardo:

La mia è una vita complicata. Ma di sicuro non voglio fermarmi. Anzi, sono già piena di impegni per i prossimi due anni. Quindi, alla pensione non ci penso proprio!

Orietta Berti pronta a lasciare il Grande Fratello Vip? Le sue parole non lasciano alcun dubbio

La scelta di Orietta Berti di partecipare come opinionista al Grande Fratello Vip è stata molto importante. Infatti la cantante ha rivelato che, per ricoprire questo ruolo nel programma, ha rinunciato alla collaborazione con Fabio Fazio. In merito a ciò Orietta ha dichiarato:

Sono stata tanti anni con Fabio, tornerò da lui. Intanto, devo andare a promuovere il mio cofanetto. A Mediaset mi lasciano molto libera.

Orietta Berti non sarà presente il prossimo anno come opinionista del Grande Fratello Vip. Su chi ricadrà la scelta del padrone di casa Alfonso Signorini qualora venisse confermato? Staremo a vedere.