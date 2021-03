Sanremo non è ancora iniziato e già arrivano i primi scoop trash sul Festival. Orietta Berti domenica sera è stata inseguita da 3 volanti della Polizia. A raccontare il curioso aneddoto è stata la cantante ospite di Matano a La Vita In Diretta.

“Ieri sera mi ha fermato la polizia perché erano le 22.05 e, da Bordighera, sono andata a ritirare gli abiti all’hotel Globo di Sanremo. Tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermata. Poi mi hanno detto ‘Dove va lei?’, mi hanno chiesto. Ho spiegato che stavo andando a ritirare gli abiti. ‘A quest’ora?’, mi hanno risposto. E io: ‘Per forza, devo provarli, se non mi vanno bene me li devono aggiustare’. Mi hanno seguito fino al Globo perché non ci credevano… Non mi hanno arrestata, mi hanno accompagnato per vedere dove andassi. Sono stata inseguita per vedere se dicessi la verità.

Se mi hanno riconosciuta? Avevo la mascherina, qui non si riconosce nessuno con quelle orecchie a sventola. Però alla fine hanno visto che avevo detto la verità e sono andata all’hotel”.