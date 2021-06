Dopo Pistolero di Elettra Lamborghini, Shimmy Shimmy di Giusy Ferreri, ma soprattutto Viva l’Estate di Antonella Mosetti, ecco un altro pezzo in gara per diventare il tormentone dell’estate. Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro hanno appena sfornato Mille. Già solo per la formazione e la cover del singolo darei la vittoria a loro tre.



“Mille” con Achille Lauro e Orietta Berti fuori a mezzanotte 💖 pic.twitter.com/Tor15J1RaV — Fedez (@Fedez) June 10, 2021

Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro: com’è nata la collaborazione.

Al Festival di Sanremo Orietta Berti e Fedez avevano espresso la volontà di lavorare insieme. Ospite a Che Tempo Che Fa Federico aveva annunciato un incontro in studio di registrazione: “Ho un appuntamento in studio con Orietta Berti. Non vuol dire che uscirà un pezzo con Orietta. Si va in studio, si fa jam session e si vede“.

Incontro confermato dalla stessa Berti: “Dobbiamo fare un incontro, sentire alcune canzoni. Dobbiamo vedere se le nostre voci vanno bene insieme. Se no ci beviamo un bel bicchiere di Lambrusco e appuntamento alla prossima volta. Lui mi propone un pezzo. Io ci canticchio sopra e vediamo se io ho la voce abbastanza ‘swingosa’ come lui la vuole. Perché io ho una voce melodica e non sappiamo. Però anche Francesca Michielin è melodica come me e va bene con Fedez. Staremo a vedere, ma sono comunque contenta di fare questa prova“.

E a quanto pare la reunion in studio è andata bene, visto che è appena uscita Mille!

