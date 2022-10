Orietta Berti, ex opinionista del GF la boccia: “Avrei preferito non vederla lì”

Cristiano Malgioglio è un grande amico di Orietta Berti, ma proprio come Adriana Volpe anche lui crede che la cantante “dorma” un po’ sulla sedia da opinionista del Grande Fratello Vip.

Se Adriana Volpe le ha regalato ironicamente una tazzina di caffè per farselo in puntata, Cristiano Malgioglio – che il ruolo di opinionista al Grande Fratello lo ha rivestito per più anni – ha dichiarato:

“Avrei preferito non vederla in quel ruolo lì. Orietta è una donna meravigliosa alla quale voglio molto bene. Ancora deve capire le dinamiche del gioco. Io ho avuto modo di vederlo poco, ma lo vedrò”.

Sempre fra le pagine di SuperGuidaTv, Malgioglio ha aggiunto:

“Trovo Signorini meraviglioso, mi piace tantissimo. Il Grande Fratello che ho fatto io rimarrà nella storia perché c’erano altri personaggi. Non è facile fare quel programma, Alfonso poi toccherà sicuramente tutte le tematiche perché è molto colto, intelligente e curioso. Spero possa avere lo stesso successo dello scorso anno, ma ce lo avrà perché è il top”.

Ormai sono già passate quattro puntate e Orietta Berti ha dimostrato di non essere all’altezza di quel ruolo. Quando Signorini la interpella lei non commenta le dinamiche di gioco o i vipponi, ma racconta esclusivamente fatti privati o aneddoti della sua vita.