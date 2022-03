Ieri sera Orietta Berti è stata ospite a Il Cantante Mascherato e poco prima della fine della puntata ha cantato il suo brano ‘Quando ti Sei Innamorato‘. Subito dopo l’esibizione è entrata in scena Milly Carlucci, che ha nominato Fedez: “So che vuoi mandare un bel bacio e un abbraccio a Fedez, che è un tuo partner di meravigliose avventure musicali. E anche noi diciamo Forza Fedez siamo con te“.

La cantante di Mille ha salutato l’amico e collega e gli ha mandato tutto il suo affetto in questo momento così delicato: “Lui è una delle persone più belle che io abbia mai conosciuto in vita mia. Posso dire soltanto cose belle di lui. Lui è un ragazzo davvero bravo, onesto e tanto generoso ed ha una famiglia stupenda. Io e tutti noi gli auguriamo tutta la forza possibile e gli mandiamo il nostro bene al massimo che possiamo dargli“.

Che cucciola.

Non soltanto a Il Cantante Mascherato, Orietta Berti ha riservato delle belle parole a Fedez anche su Instagram. Subito dopo aver scoperto della malattia del cantante, Orietta ha pubblicato un post dedicato a lui e alla sua famiglia: “Ieri sera mi hanno informato che Federico ha avuto un problema fisico e che dovrà iniziare un periodo di cure. Volevo mandare a lui e a tutta la sua famiglia un grandissimo abbraccio con l’augurio di pronta guarigione. Federico è un ragazzo eccezionale, una persona per bene, buona, un bravissimo papà e con Chiara hanno una famiglia meravigliosa. Sono sicura che affronterà questa sfida con tantissima forza. Si meritano ogni bene. Con affetto, Orietta“.

“Ho deciso di fare questo video per esorcizzare un po’ tutto e nella speranza che possa farmi bene. Purtroppo sono qui per rivelare che mi hanno trovato un problema di salute, anche se è stato trovato con tempismo. Però questa cosa comporta un percorso lungo che dovrò affrontare. Sento che devo raccontarvi tutto, ma non adesso. Ora voglio stringermi alla famiglia e poi parlerò”.