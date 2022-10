Orietta Berti confessa: “Porto sempre la parrucca”

Era un po’ il segreto di Pulcinella, ma ora finalmente tutti lo sanno: Orietta Berti porta la parrucca.

La indossa per comodità e per essere sempre perfetta. In fin dei conti è sempre a giro per l’Italia fra concerti, eventi, promozioni e ospitate tv e una parrucca già acconciata e pronta è molto più comoda rispetto ad una piega fatta dal parrucchiere.

Una delle parrucche di Orietta Berti l’ha anche indossata per gioco Alfonso Signorini, ecco il risultato:

Ovviamente, nonostante fosse – come già detto – il segreto di Pulcinella, molti non lo sapevano. E quando la cantante lo ha confessato al Grande Fratello Vip (“Ho 90 parrucche, molte le ho in America a Los Angeles”), il web ha reagito così:

Mado io pensavo Nikita fosse brasiliana e che i capelli di Orietta fossero i suoi Serata shock#gfvip — Marco Di Palma (@Marco_Di_Palma) October 17, 2022

adesso sono curioso di vedere i capelli naturali di orietta berti #GFvip pic.twitter.com/TZW8siFIxr — Pᥱρᥱ (@peperoncin0_) October 17, 2022

Orietta Berti porta la parrucca, online – fino ad oggi – nessuno lo aveva scritto dandolo per certo

Ecco cosa si trova online cercando info sui capelli della cantante

“[…] In aggiunta, Orietta ha puntato su un look particolare, fatto di lustrini e trucco marcato. La Berti, inoltre, pare indossare una parrucca e la motivazione sarebbe quella di avere un aspetto sempre perfetto. La sua immagine è sempre affascinante ed il suo stile segue tutte le regole del glamour. Per comodità Orietta Berti dovrebbe utilizzare una parrucca in modo tale da essere in ordine in ogni performance oltre che evitare troppi trattamenti che danneggerebbero il suo capello”.

FOTO | Ufficio Stampa di Mediaset