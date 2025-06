Orietta Berti bacchetta Fedez: ‘Il divorzio ti cambia!’

Durante un episodio del suo podcast, Orietta Berti ha criticato Fedez, sottolineando che sembra essere cambiato in peggio e attribuendo questa trasformazione al suo divorzio. “Federico, basta! Sei peggiorato, il divorzio ti incattivisce.”, ha affermato la cantante, evidenziando preoccupazione per il comportamento del rapper.

In risposta, Fedez ha difeso il suo atteggiamento, cogliendo l’occasione per chiarire la sua posizione e spiegare che il cambiamento fa parte della sua evoluzione personale. Il diverbio ha suscitato interesse tra i fan e i follower, dando vita a discussioni sui social media riguardo le pressioni che i personaggi pubblici affrontano dopo eventi personali significativi come un divorzio.

La conversazione tra i due artisti ha messo in luce le sfide emotive e psicologiche legate a esperienze di vita difficili, come le implicazioni di un’uscita da una relazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it