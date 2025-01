Orientamenti di Sinistra: Una Scelta Difficile

Elodie esprime critiche nei confronti di Giorgia Meloni ed Elly Schlein, evidenziando in particolare la sua insoddisfazione verso la leader del Partito Democratico, da lei considerata priva di carisma. In un’intervista con Repubblica, la cantante afferma che non voterebbe né Meloni né Schlein, sottolineando che “senza carisma è complicato farsi ascoltare”. Elodie riconosce la storica novità della presenza di donne alla guida dei principali partiti politici, ma sottolinea la sua assenza di fiducia in entrambe le leader.

Secondo Elodie, Schlein perde forza e credibilità dichiarando che il suo ruolo è solo un passaggio e che sogna di diventare regista, affrontando direttamente la questione del carisma che considera essenziale per la leadership. Al contrario, ella afferma che Giorgia Meloni dimostra di credere veramente in ciò che fa.

Elodie ha già manifestato dissenso verso il programma di Fratelli d’Italia, esprimendo preoccupazioni sui suoi contenuti nel 2018. Fa riferimento a temi come la tutela della famiglia naturale e l’identità, definendo tali posizioni preoccupanti. Ha anche criticato Meloni per il suo ruolo nelle battaglie contro i diritti, come l’aborto e i matrimoni gay, chiedendosi come possa permettersi di avere tali posizioni in un Paese democratico.

In risposta alle critiche, rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno tentato di ribattere, accusando la cantante di non considerare il valore dell’esibizione del corpo come forma intellettuale. Elodie continua a posizionarsi come una voce critica in politica, sostenendo i diritti e la libertà.