Oriental Fashion Show a Parigi: Moda come Linguaggio

L’Oriental Fashion Show torna a Parigi durante la Haute Couture Week, confermando la sua natura di piattaforma culturale globale. Qui la moda supera i confini geografici e diventa un linguaggio condiviso, intrecciando identità, artigianato e visioni contemporanee.

Sotto la direzione di Hind Joudar, l’edizione Spring/Summer si inserisce nel calendario parigino come un gesto culturale preciso. Non è una semplice sfilata, ma un racconto corale che restituisce alla moda il suo ruolo di espressione identitaria e di visione. Il 25 gennaio, all’Hôtel de Crillon, la couture si è presentata come materia preziosa e audace. Yoland ha proposto ricami raffinati e cromie decise, mentre Reesha Design di Shahad Al Sharood ha optato per un’estetica giocosa e teatrale, caratterizzata dall’uso delle piume.

Il 27 gennaio, la scena si è spostata al simbolico Musée Guimet. Qui la couture ha assunto forme scultoree e architettoniche. Manal Ajaj ha presentato abiti dalle forme strutturate, Reem Raddad ha bilanciato estetiche orientali e occidentali, e Bernard Jabbour ha riaffermato un’eleganza senza tempo. Anche il mondo bridal è stato territorio di sperimentazione: Hany El Behairy ha ridefinito i codici della sposa contemporanea, Adiba ha scelto una nostalgia sofisticata, mentre Hiroshi Goto ha infranto le convenzioni classiche, affiancato dalla sartoria identitaria di Miss Kamilla.

La rassegna ha incluso anche proposte per il quotidiano, come l’eleganza essenziale di Golli, e l’esplorazione monocroma di Anara Zakirli. A chiudere il percorso, la collaborazione tra Gowher Gouvernet e Claude Patrick ha sintetizzato lo spirito dell’evento, un dialogo tra heritage e sperimentazione. Oriental Fashion Show si conferma così una piattaforma che costruisce ponti, riconoscendo la creazione come linguaggio universale.