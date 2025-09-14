22.9 C
Orienta Camp: Innovazione e Tecnologia in Italia

Il 16 settembre 2025, alle 9:30, si svolgerà presso la Torre Aldo Rossi, Aula 5, l’evento “Orienta Camp: Scopri il futuro tra tecnologia, innovazione e sostenibilità”. Questo incontro offre agli studenti l’opportunità di esplorare temi attuali nel campo dell’ingegneria e dell’innovazione.

La giornata inizierà con i saluti del Prof. Giovanni Schiuma, Direttore del Dipartimento di Ingegneria, insieme ad altri docenti. Seguiranno gli interventi di rappresentanti del settore aziendale, tra cui il Dott. Giorgio Scarpelli, Chief Operating Officer di Harmonic Innovation Group, e l’Ing. Paolo Giannoccaro, Regional Technical Manager di Sanmarco Informatica S.p.A.

I partecipanti possono iscriversi e scoprire le attività laboratoriali proposte, che includono sessioni dedicate a stampa 3D, automazione e robotica, programmazione di dispositivi IoT e soluzioni di edge computing.

