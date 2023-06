Se Ryan Murphy fosse stato italiano avrebbe probabilmente già scritto lo script di Oriele: Italian Horror Story dato che in queste ultime ore su Twitter stanno trapelando vari spezzoni di room da pelle d’oca.

Dopo aver ascoltato la fan Oriele che ha raccontato a Oriana Marzoli di aver saputo dell’arruolamento di uno stregone per farla lasciare: “Qualche sera fa una room è stata fatta con un mago per fare una macumba contro la coppia e dopo 48 ore è successo il devasto“. Oggi si parla di denunce e di rapimenti.

Stregone ha fatto una macumba per far lasciare gli Oriele: Oriana si spaventa #GFVip #Oriele #Orianistas https://t.co/wZ2aA6tZEg — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 1, 2023

Oriele, fra denunce e rapimenti: i nuovi racconti shock

In un audio si sente chiaramente il racconto di una di loro che parla di una “matta” che in passato sarebbe stata denunciata addirittura da Mahmood.

“C’è una matta su Twitter che è stata anche denunciata da Mahmood perché per diversi anni l’ha stalkerizzato dopo la vittoria al Festival di Sanremo“.

c’è questa persona che è stata denunciata da mammut pic.twitter.com/VF3v0dBjSn — aiko (@aikoingalera) May 31, 2023

Anche se il meglio lo ha dato nel racconto del rapimento, che avrebbe visto una “persona” organizzare il rapimento della Marzoli per “spedirla direttamente in Spagna” subito dopo la finale del Grande Fratello Vip.

“Ha detto che lei verrà, era una persona che scriveva nel finale del GF Vip. Tu eri ancora in Casa, lei ha detto che sarebbe venuta a rapirti per spedirti direttamente in Spagna“.

Questi racconti sono così trash che spero non finiscano mai.

L’articolo Oriele, una di loro “denunciata da Mahmood” e un’altra avrebbe organizzato il “rapimento di Oriana” proviene da Biccy.it.







Fonte