Oriele, Daniele e Oriana si ritrovano: “Mi dispiace se pensi che non me ne freghi niente di te”

In questa settimana il clima al Grande Fratello Vip è stato un po’ teso, ma se da una parte i Donnalisi sono tutt’ora in crisi, dall’altra gli Oriele sembrerebbero aver trovato un punto di incontro.

I due si sono appartati a parlare e lo hanno fatto per oltre un’ora in modo tranquillo. Daniele le ha subito rinfacciato di non essere stato al suo fianco dopo la puntata.

“La scorsa puntata è stata per me difficile, Elenoire mi ha attaccato, è uscita Wilma. Tu saresti dovuta venire da me e starmi vicino. A parti inverse, se fosse uscito Luca, io sarei venuto ad abbracciarti”.

Poi le ha spiegato perché si è avvicinato a lei inizialmente.

“Quando mi sono avvicinato a te ho pensato ‘a Oriana piace giocare, giochiamo’, ho sempre pensato ‘non è una ragazza cattiva, ha un carattere solare, ci rido e ci scherzo’. Di base, come mi hai detto tu, si può prendere anche la vita con leggerezza. Io con te non stavo male, ma prendevo il nostro rapporto giocando, scherzando. Il feeling fra noi non è solo estetico, è un insieme di cose”.

Oriana inizialmente gli ha risposto a tono dandogli dell’egoista, dato che anche per lei sarebbe stata una puntata difficile. “In puntata mi hai allontanata, hai detto ‘no, con Oriana no’, posso dirti di esserci rimasta male? Non devi pensare solo a te, puoi anche far felice l’altra persona”.

Oriele, Daniele torna da Oriana ma mette in chiaro la sua posizione: “Non mi fido, ad oggi non credo che fuori potremmo avere qualcosa”

“Se tu mi chiedi oggi ‘per come stanno le cose potresti avere qualcosa con Oriana?’ ti direi di no. Con te sto bene. Metto in dubbio il fatto che mi fido. […] Se tu fossi la mia ragazza mi comporterei in modo totalmente diverso. Tu è come se a me mi avessi ferito, ma tu a me non dovevi niente, non ce l’ho con te. Ma di base sono inca***o perché se fra di noi le cose sono così, è perché tu le hai fatte venire così. A parole non riesco a essere carino perché per me non te le meriti. Quando sono con te sono carino, ma anche arrabbiato. Di base non ti credo e il motivo è perché tu hai fatto sì che io non ti credessi. Poi sono inca***o perché a me dispiace perché se anche fosse vero quello che vedo, per me l’hai rovinato tu. E sì, mi dispiace”.

Un monologo contorto a cui Oriana ha risposto: “Quando parli così sei il Daniele che a me piace“.



La gelosia nei confronti di Nikita e l’abbraccio

“Quando ti dico che sei qua solo per farti un fidanzato, te lo dico perché me lo hai fatto credere te: è colpa tua. Hai un comportamento che fa pensare quello. Di te non mi fido per quello che vedo. Mi dispiace se pensi che non me ne freghi niente di te“. Ha concluso Daniele Dal Moro.

Alla fine Oriana gli ha fatto capire di essere stata gelosa di Nikita (nello specifico del piedino che Daniele ha fatto a Nikita) e per questo gli ha chiesto di ripetere ad alta voce che a lui le piace solo lei.