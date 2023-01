Oriana, un personaggio del GF Vip spara a zero: “Puzza”

Tutto si può dire a Oriana Marzoli, tranne che non sia un personaggio forte e divisivo. Sia dentro la casa del GF Vip, che fuori, c’è chi ama la spagnola e chi proprio non la sopporta e tra questi ultimi c’è sicuramente Dana Saber. Quando era ancora in gioco la modella (?) marocchina ha attaccato in più occasioni la coinquilina dandole della falsa e della sporca: “Io non sono come voi che sparlate dietro e siete delle false. Non giocate con me che vi smaschero subito. Io faccio la lecca cose? No cara mia io non lecco proprio nulla e mai ti leccherò, perché ce l’hai sporco! Sei una donna volgare e ce l’hai sporco. Inutile che fai la forte come loro quando siete in gruppo, la vera forte qui sono io preparatevi“.

La Saber ha anche minacciato di denunciare Oriana e Luca Onestini: “Io non scherzo belli, se mi avete fatto uno scherzo con i miei occhiali io fuori da qui vi querelo fidatevi. Sì querelo te e poi anche lei. Non fate ridere e non siete simpatici. Vedrete come vi querelerò, adesso chiedo al GF se tira fuori i video così vi posso denunciare subito“.

Oriana e il nuovo attacco di Dana Saber: “Se puzza? Sì!”

Ieri sera l’ex gieffina è tornata su Instagram ed ha risposto alle domande dei suoi follower. Un utente ha chiesto a Dana: “Ma è vero che Oriana puzza?“. La Saber ha risposto con un secco: “Sì“.

Senti Cara Dana quella che puzzi sicuramente sei tu! Oriana li dentro e l’unica che pulisce la stanza ed e ordinata! Quindi anche meno se vuoi dei follower stai sicura che parlare male della gente non ti aiuta! Un BESO CARIÑO! #oriele #Gfvip pic.twitter.com/ZbAGmb7nHt — erika🪐 (@theyjelly) January 22, 2023

Qualcuno poi le ha chiesto come andassero le cose con l’amica Dayane Mello e l’ex vippona ha scritto: “Chi?”. Stesso discorso per Soleil: “Cos’è successo con lei? I veri amici si vedono nel momento del bisogno“.

Come ciliegina sulla torta Dana ha risposto ai rumor messi in giro sul web sulla sua professione…

PH: Endemol Shine Italy.