Oriana si chiude nell’armadio con Daniele per baciarlo

Nonostante sia molto attratto da Oriana Marzoli, ieri sera Daniele Dal Moro le ha rifilato un palo ed ha anche spiegato il motivo del suo due di picche: “Se Oriana mi piace? ma sì è carina lei è una ragazza che ha delle caratteristiche che mi piacciono. Esteticamente mi piace è molto carina. ma non potrei mai avere una storia con lei. Perché lei dice ‘io che sono bellissima e non mi vogliono’. Quello che non capisce è che queste cose vanno bene a 20 anni, ma poi ci sono cose più importanti dell’essere belle“.

Ma la vera news choc gold il veneto l’ha rivelata dopo la puntata a Nicole Murgia. Sembra infatti che nei giorni scorsi la spagnola si sia chiusa nell’armadio con Dal Moro per baciarlo.

Oriana e Daniele nell’armadio? Le confessioni di Dal Moro.

Parlando con Daniele, la Murgia ha detto: “Io mi fido di quello che lei mi dice. Mi ha detto ‘a me Daniele non piace, qui dentro mi piace un altro’. Poi non è che sto a vedere gli atteggiamenti che ha con te. Perché io mi baso su quello che mi racconta. Poi però oggi arrivo a un punto grazie a quello che mi hai detto, cioè ‘guarda che Oriana l’altro giorno mi ha chiuso nell’armadio per baciarmi’ o ‘guarda che Oriana si infila nel mio letto alle 5 la mattina’“.

Il gieffino ha confermato di aver raccontato questi due episodi alla coinquilina: “Lei ti dice che non gli piaccio, ma non è quello che lei dice a me te lo assicuro. E lascia stare queste due occasioni del letto e dell’armadio che ti ho raccontato. Perché ci sono tanti episodi e atteggiamenti. Se non hai il salame sugli occhi si vede tutto. Io non ti dico tutte le cose che lei mi dice sotto o quando non ha il microfono. Ma ti posso assicurare che a me non dice che non gli piaccio“.

Perché non ne sapevamo nulla? Fuori i filmati, dobbiamo vedere.