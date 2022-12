Oriana, scoppia una lite furiosa con Antonella: urla e offese, la regia si preoccupa

Lunedì scorso Antonella Fiordelisi ha vinto il televoto come preferita del pubblico (anche se sul web in molti accusano i fan della ragazza di aver usato i bot) ed ha mandato in nomination Oriana Marzoli. La spagnola durante la notte ha rivelato che se la Fiordelisi fosse davvero uscita dal reality le sarebbe dispiaciuto alla fine e che al posto suo non avrebbe mandato in nomination una ragazza con cui aveva vissuto l’esperienza dello scherzo organizzato dal GF. Alle due infatti era stato fatto credere che il televoto era per l’eliminazione e che una di loro sarebbe uscita dal gioco.

Oggi Antonella ha riportato – a modo suo – il discorso di Oriana a Sarah: “Ha detto che per l’emozione e il momento forte vissuto insieme lei non mi avrebbe nominata. Sì, per come abbiamo pianto e per come ci siamo emozionate in studio. E quindi chi dovevo mandare io? Avevo davanti te e Antonino con cui vado d’accordo. Lei quindi mi ha detto ‘no Antonino non dovevi mandarlo’. E lei mi ha detto ‘io sono tanto amica con Sarah, ma te no’. Quindi il senso era che secondo lei dovevo mandare te al televoto“.

Oriana vs Antonella, scoppia la litigata.

Sarah Altobello se l’è presa con Oriana, che è ‘esondata come un fiume che esonda contro Antonella. Le urla erano così forti che alla fine la regia ha cambiato inquadratura ed ha mostrato in entrambe le regie Daniele e George che giocavano a biliardo (ma si sentivano comunque le grida che venivano dal giardino).

“Dove ca**o è quella ridicola? Quella deve rompere i co***ni tutti i santi giorni. Parla male a Sarah e dire cose non vere per farmi litigare con lei. Sei una brutta bugiarda, fatti i ca**i tuoi, trova qualcosa da fare rompi co***ni. Ma non ti stanchi mai di rompere i co***oni tutti i sacri giorni?! Oggi sbrocco, questa non mi conosce… dov’è questa deficiente, dove ca**o è la deficiente della casa? Tu godi nel far litigare gli altri. Tu sei una stro**a, sei cattiva, a te non si può mai fare un pensiero carino. Lei trasforma una carineria in una cattiveria per infangarti. Non sei vera sei una falsa e cattiva che vuole farmi litigare. Tu godi nel far litigare gli altri. E non dirmi che devo stare zitta! Quando tu vuoi rompere i co***ni li rompi e non chiudi la bocca e lo stesso faccio io. Tu sei una m**da. Le figure di m le fai tu tutti i giorni. E mi dici di non urlare? Sei quella che urla di più. Urli per dire al tuo cane cosa deve fare ogni giorno, urli contro tutti ogni giorno”.