Oriana sceglie tra Luca e Daniele e si dichiara: la reazione di lui

Prima il triangolo con Antonino e Daniele, poi la scelta, le notti sotto le coperte con Spinalbese, la rottura e le litigate con l’ex di Belen; il percorso di Oriana Marzoli al GF Vip è iniziato con i drammi in pieno stile Uomini e Donne (programma a cui ha partecipato in Spagna).

Una volpa archiviato il capitolo ‘Antonino’, la bella spagnola si è riavvicinata a Daniele e i due hanno instaurato una bella chimica artistica, tanto che lui si è sbilanciato: “Lo so io che ti piaccio, come lo sai tu che mi piaci. Ci piacciamo ed è evidente, solo che io non mi fido al 100% di te“. Ma in questa alchimia si è insinuato Luca Onestini, che ha cominciato a stuzzicare la Marzoli fino a farla ricadere nuovamente in un triangolo.

Oriana ha preso la sua decisione (e anche un mezzo palo).

Sui social è nato l’hashtag ‘Oriele’ per i fan della quasi coppia formata da Oriana e Daniele, coppia che non è mai nata e probabilmente dopo ieri notte mai nascerà. La ‘bebe’ infatti si è dichiarata a Luca Onestini.

Dopo la dichiarazione, Luca ha subito frenato la coinquilina dimostrando di essere geloso delle attenzioni che Oriana riserva a Daniele. Per questo motivo la vippona ha cercato di tranquillizzarlo: “Inizialmente mi interessavano entrambi, mi sono resa conto dopo che non era così. Alla fine mi piaceva davvero solo uno. Con il tempo ho capito che non mi piaceva davvero l’altro. Una mia amica mi ha detto ‘smetti di sederti sul divano che non è comodo per te, quando c’è una persona per cui potrebbe essere comodo e quando tu hai davanti un divano più comodo per te’. Allora lì ho capito e mi sono resa conto di tutto“.

Onestini però ha lasciato sulle spine la Marzoli: “Adesso non voglio dirti robe che non andrebbero bene per te. Posso o no? Le idee le ho chiare, però voglio aspettare. Non le sai, ma le saprai. […] Io penso che ti piaceva uno e poi adesso un altro“.

Io Bebè che casca nella trappola di Disonesto non me la meritavo 😭 me l’ha distrutta e ora sta lì tutto soddisfatto. Maledetto. #gfvip #orianistas #oriele pic.twitter.com/yeXlcK817M — Veritas (@Veritas55543576) January 6, 2023