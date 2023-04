Oriana ottiene un lavoro a Supervivientes e in Spagna parlano di Daniele

Dopo la finale del GF Vip Oriana Marzoli è stata tra i pochi ex gieffini a fare delle serate in discoteca. L’ex vippona venezuelana però adesso è volata in Spagna perché ha ottenuto un lavoro a Telecinco. La Marzoli è stata contattata per diventare opinionista di Tierra de Nadie (Supervivientes). Nel comunicato di Mediaset España Comunicación è stato citato anche Daniele Dal Moro, che ha accompagnato la fidanzata a Madrid. E come direbbe lei… ‘un beso, cariño!’

ORIANA MAÑANA EN TIERRA DE NADIE !!!😍😍😍 Y EL FINDE AL FESTIVAL DE EL ROW 🥰👏🏻#Orianistas #oriele #Supervivientes2023 pic.twitter.com/De1vz3VqsZ — Paula Marzoli💄 (@OriQueenMarzoli) April 24, 2023

Supervivientes: “Oriana collaborerà nuovamente con noi”.