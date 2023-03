Oriana origlia un confessionale di Daniele: “Ha detto che non vuole stare con me ma deve starci per forza”

Oriana Marzoli è da tempo stata soprannominata ‘origliana’ perché spesso è stata beccata nascosta dietro mobili, muri e porte a origliare le persone che parlano di lei. E lo ha fatto anche di recente, quando Daniele Dal Moro è stato chiamato in Confessionale.

Appostata fuori la porta con un orecchio appoggiato intenta ad ascoltare tutto, Oriana Marzoli si è trovata davanti una verità sconcertante: quello che credeva essere il suo flirt è in realtà uno che sta con lei solo perché non vuole passare male in puntata. Dopo aver sentito frasi come “non voglio stare con lei”, la spagnola è corsa a sfogarsi prima con Donnamaria, poi con Onestini.

“Daniele è in Confessionale, solo non verrà registrato perché sta parlando con un autore. Ha detto che non vuole stare con me, solo che se mi lascia lui passa come un figlio di.. Lo ha detto, lo sta dicendo ora! Sta parlando con un autore, non stanno registrando. Ha detto: se io la lascio si mette a piangere, questo Grande Fratello non lo vinco io, quindi non ho nessuno stimolo a continuare qua dentro. Questo Grande Fratello lo vince una come Oriana, ma che pensi che sono stupido? La lascio così si mette a letto a piangere ed io lunedì passo come un figlio di. […] Daniele non voglio più vederlo nella mia vita! Era in Confessionale a dire ‘qua dentro non ho nessuno stimolo perché questo programma non lo vince uno come me ma lo vince una come Oriana, io non voglio stare con lei, ma devo starci per forza perché se la lascio si mette a piangere!’”.

Oriana contro Daniele, che nega: “Hai capito fischi per fiaschi”

Una volta uscito dal Confessionale, Oriana lo ha attaccato e Daniele ha inizialmente negato tutto. “Non mi fare passare per una falsa perché l’ho sentito bene, non mi prendere in giro! Fai come ti pare, mi hai preso in giro tutto il tempo!“. “Hai capito fischi per fiaschi perché sei venuta ad origliare“, la replica di lui.

Come è andata a finire però non si sa perché le due regie hanno tentato sempre di inquadrare altri.