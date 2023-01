Oriana, nuovi attacchi di Davide: “Spero vomiti. Mi tocca, è una C”

Niente da fare, Davide Donadei proprio non ce la fa a stare più di qualche ora senza sputare qualche cattiveria su Oriana Marzoli. Mercoledì notte l’orrenda replica al ‘non respiro’ della spagnola, poi l’ammissione ‘io la odio non la sopporto’ e ieri l’ex tronista ha messo la ciliegina sulla torta dicendo che gli atteggiamenti della spagnola fuori dal GF Vip fanno prendere ‘degli schiaffoni, degli schiaffoni educativi‘.

Oriana, l’attacco di Davide Donadei: “Ti fa vomitare lo Spritz? Magari vomiti!”

Parlando di una precedente discussione sul vino, ieri sera la Marzoli ha detto che non beve Spritz perché la fa vomitare e quel galantuomo di Davide ha replicato in maniera molto elegante: “Oriana non fare ste facce, Ori non farle! Ah se bevi lo spritz ti viene da vomitare? Magari vomiti, ma come dico io!”

Subito dopo il cuoco ha rivelato ad Antonino che Oriana in confessionale l’avrebbe toccato: “In confessionale, mi tocca, sì mi tocca. Mi fa, mi si poggia sopra, spinge, no, cioè non so come spiegarvi. Voleva che io la spingessi. Roba da pazzi! Io le ripetevo ‘non mi toccare’ e quella poi mi toccava“.

Non contento l’ex tronista si è lamentato di Oriana anche con Nikita: “Ma già che una donna di 30 anni non fa discorsi familiari. Ma di cosa stiamo parlando? Lei è una persona che non porta rispetto. Per me lei è una cog***a. Sì per me è una cog****. Non merita il mio rispetto e quindi io la chiamo cogl***a. Non le hanno insegnato come si sta al mondo. Lei è veramente incommentabile“.

E per finire Donadei ha fatto un appello per uscire: “Sinceramente Anto se piace una roba del genere voglio uscire lunedì. Io faccio un appello adesso, se piace quella io voglio uscire la prossima puntata. Non sto scherzando è la verità“.

Oriana ieri “non respiro”

Davide “magari” Oriana oggi “vomito”

