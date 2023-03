Oriana, nel suo passato sentimentale c’è un italiano famoso: cosa è successo

Così com’è stato per Tommaso Zorzi e Dayabe Mello al GF Vip 5, per Soleil e Alex al GF Vip 6, adesso Oriana è la vera protagonista della nuova edizione del reality di Alfonso Signorini. La Marzoli fino a qualche mese fa nel nostro paese era una sconosciuta, ma in Spagna e in America latina è molto popolare.

Non tutti sanno che la ‘Reina’ è legata per più motivi all’Italia, non solo perché suo nonno era romano, ma perché lei è stata fidanzata con un ragazzo italiano famosissimo in Spagna.

Oriana Marzoli e la relazione con Tony Spina.

La vippona ha partecipato all’edizione spagnola di Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. Il suo carattere spumeggiante l’ha poi fatta arrivare sul trono, nello stesso periodo in cui sulla poltrona rossa c’era anche un bel ragazzone napoletano, Tony Spina (di cui ho parlato spesso in passato).

Tra i due tronisti è scattato il colpo di fulmine e hanno iniziato a frequentarsi in segreto. La redazione (al contrario di quella italiana) concesse loro di vivere il loro amore e di tornare sui rispettivi troni nel caso la loro storia fosse naufragata. La relazione tra Spina e la Marzoli in effetti è durata quanto un gatto in tangenziale e così entrambi sono tornati a Uomini e Donne. Poco dopo però lei ha ammesso di non riuscire a dimenticare il biondone: “Voglio lasciare il trono perché ti penso ancora. Mi piacerebbe diventare una tua corteggiatrice. Non riesco proprio a dimenticarti. Se ti fa piacere quindi vengo a corteggiarti“. Tony poche settimane dopo ha scelto proprio la Marzoli e i due si sono fidanzati.

Aiuto mi è capitata sta cosa su TikTok, ma in che senso Tony spina 💀💀💀#gfvip #Oriele pic.twitter.com/Eswe75n7WE — Афродита (@sedaritys) March 24, 2023

La gieffina e il bel napoletano nel 2014 hanno partecipato insieme a L’Isola dei Famosi spagnola e poi anche ad un reality di coppia cileno, Amor Aproba, dove però la loro storia è finita.

PH: Endemol Shine Italy.