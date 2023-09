Oriana minaccia azioni legali, Daniele sbotta contro la produzione del Gran Hermano: “Siete delle M”

Azioni legali, minacce di provvedimenti e offese: l’uscita dalla Casa del Gran Hermano Vip di Oriana Marzoli ha parecchio scosso Daniele Dal Moro.

Il veneto ha prima scritto su Instagram (commentando un post della fidanzata) “ti amo quanto è vero che me la pagano” e poi ha messo una serie di storie contro la produzione spagnola del programma.

“Oriana Marzoli non ha abbandonato il Gran Hermano Vip, ma è stata cacciata per volontà della produzione. Sicuramente tutte le p*rcate che avete fatto sia con lei che con me non verrano insabbiate. E altrettanto sicuramente prenderemmo provvedimenti legali. Ad ogni modo il vostro programma è davvero disgustoso e questo non lo dico io, lo dicono i numeri. Ma rispecchia profondamente la m3rda di persone che siete”.

Anche Oriana Marzoli ha rotto il silenzio con un post su Instagram smentendo categoricamente le indiscrezioni di ritiro volontario.

“Nego categoricamente di aver abbandonato il Gran Hermano Vip 8. Qualsiasi informazione ufficiale e/o ufficiosa che affermi che io abbia abbandonato è FALSA. Si saprà tutta la verità, per la quale mi riservo di esercitare le relative azioni legali. Grazie a tutti i miei fan e ai miei follower, non vi avrei mai delusi”.

Considerando che la venezuelana non era in nomination e che lei smentisce di aver abbandonato volontariamente il programma, la sua fuoriuscita anzitempo non può che quindi essere una squalifica. Ha forse infranto qualche cavillo del regolamento?

Oriana Marzoli ha abbandonato il GF Vip spagnolo: annuncio e reazione dei gieffini #GrandeFratello #oriele #Orianistas https://t.co/vipObfnV6Y — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 29, 2023