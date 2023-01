Oriana Marzoli vs Dana, lite furiosa: vestiti lanciati, urla e insulti in arabo

Appena entrata al GF Vip Dana Saber ha litigato con mezza casa, ma la discussione più forte è stata senza dubbio quella con Oriana Marzoli. Le due gieffine proprio non si sopportano e ieri sera la modella marocchina ha fatto un dispetto alla nemica mettendo le sue scarpe e i suoi vestiti nell’armadio della spagnola. Quando Oriana Marzoli ha trovato le cose di Dana nel suo armadio le ha prese e le ha messe nell’armadio di un’amica di Dana, Sarah Altobello. Come vendetta la Saber ha preso i vestiti della coinquilina e li ha gettati per terra e dal quel momento è scoppiata la catfight (qui il video).

La furia di Oriana Marzoli.

“Tu hai buttato le mie cose a terra! Io ho messo le tue cose sul pavimento?! Ma cosa dici, ho messo tutto nell’armadio di Sarah! Sei ridicola, patetica, stai cercando di provocarmi, cerchi una clip. Sei una bugiarda, non ho buttato nulla. Pazza, pazza sei una pazza. Come ti permetti a buttare tutto a terra maleducata! Io non devo toccare le tue cose? E tu non puoi toccare il mio armadio, aprirlo e metterci la tua roba pazza!”

Dana ha subito replicato: “Tu sei una brutta maleducata, io ti lancerò le tue cose ogni giorno così impari a toccare le mie scarpe, punto! Senza il mio permesso tu non tocchi le mie cose. Adesso voglio vedere se toccherai ancora le mie cose. Forse hai imparato la lezione!“. Non contente la nuova arrivata ha iniziato ad insultare Oriana Marzoli (quando è uscita dalla camera) in arabo.

Comunque capisco l’arabo e c’è Dana che insulta Oriana dandole della pu****a. Non mi piace quando si insulta una persona in una lingua in cui l’altro interlocutore non capisce. È poco leale #gfvip — Selys (@Selys_M) January 2, 2023

Dopo la lite Oriana si è sfogata con Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Nicole Murgia: “Lei non mi sopporta e mette la sua roba tutta alla rinfusa nel mio armadio? Allora io l’ho visto e ho messo le sue cose in quello di Sarah, perché è sua amica. Poi dopo ho trovato le mie cose tutte per terra. Non può pretendere di avere ragione. Mi ha chiamata sporca e zozza, non ce la faccio! Mi ha insultata in arabo? Luca sei serio? Ah sì davvero? Non l’ho sentito. Non sono dispetti da ragazzina, sono cose cattive“.