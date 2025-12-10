Oriana Marzoli torna al Grande Fratello Vip

L’attesa per il nuovo cast del Grande Fratello Vip sale e sui social le indiscrezioni continuano a sfornare un elenco ipotetico di potenziali concorrenti. Tra i nomi che circolano in queste ore, è spuntata inaspettata la candidatura di un volto già molto discusso e amato dal pubblico: Oriana Marzoli.

La sua passata partecipazione al reality show è stata caratterizzata da molte polemiche e il suo potenziale ritorno infiamma già il pubblico. Le voci sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip si fanno sempre più insistenti, e un nome in particolare arriva a sorpresa: quello di Oriana Marzoli. L’influencer spagnola di origini italo-venezuelane, già protagonista assoluta della settima edizione, starebbe spingendo per bissare la sua esperienza nella casa.

L’indiscrezione, lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, rivela un retroscena sulla sua motivazione: sembra che Oriana desideri tornare perché ritiene che la sua precedente partecipazione non le abbia dato la giusta visibilità e che il suo vero carattere non sia emerso a causa di “qualcuno”. Questa possibile seconda occasione le permetterebbe di farsi conoscere meglio dal pubblico italiano.

La sua avventura passata nella casa è stata indubbiamente intensa, con una storia d’amore passionale ma a dir poco turbolenta con Daniele Dal Moro. Nonostante la burrascosa liaison sia giunta al capolinea qualche mese dopo la conclusione del reality show, Oriana si è classificata al secondo posto, subito dietro alla rivale Nikita Pelizon. Attualmente, Oriana ha ritrovato l’amore con il modello argentino Facundo Gonzalez, conosciuto in un reality cileno.

La possibilità del suo ritorno al GF non è remota, anche perché il conduttore Alfonso Signorini ha già espresso grande affetto per l’influencer. La prossima edizione del Grande Fratello Vip è prevista in partenza a marzo e, secondo quanto emerso, il cast potrebbe essere composto da 23 concorrenti, più nove riserve, e includere figure come Rocco Siffredi, Donatella Rettore e la giornalista Anna La Rosa.

Il potenziale rientro di Oriana Marzoli, con la sua carica di passionalità e il desiderio di rivalsa, è senza dubbio un elemento che promette di infiammare il reality sin dai primi giorni. Il reality potrebbe anche pescare dal mondo della politica e del gossip, con ipotesi legate a Uomini e Donne, e nomi che garantirebbero una forte risonanza sui social, come Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi, l’ex calciatore Walter Zenga, l’ex concorrente Aida Yespica, e la showgirl Alba Parietti.