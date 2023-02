Oriana Marzoli sputa sopra la foto di Antonino e la straccia: sul web è polemica

In questa settima edizione del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è una delle concorrenti più popolari e chiacchierate dal pubblico italiano. Nel corso delle ultime ore, la modella venezuelana si è resa protagonista di un clamoroso gesto nei confronti di Antonino Spinalbese a causa del quale il web si è indignato. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La settima edizione del Grande Fratello Vip non smette mai di regalare grandi colpi di scena. Questa volta a finire nel bel mezzo della cronaca rosa è stata Oriana Marzoli la quale non ha saputo gestire la rabbia contro Antonino Spinalbese.

Il rapporto tra la modella venezuelana e l’ex fidanzato di Belen Rodriguez si fa sempre più complicato. Tempo fa, tra i due era nato un legame speciale e l’uno manifestava interesse per l’altro. Tuttavia, con il passare del tempo, sembra che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Infatti, di recente c’è stata una burrascosa rottura che ha portato la coppia ad allontanarsi e scontrarsi in modo turbolento.

Nel corso delle ultime settimane, la situazione è degenerata a tal punto che l’ex hairstylist si è detto pentito di essersi esposto nei confronti della sua coinquilina. Oriana non è stata in grado di gestire le tensioni e per questo si è resa autrice di un gesto inaspettato che ha suscitato l’indignazione del web.

Oriana Marzoli verrà punita al GFVip?

Mentre i gieffini erano alle preso con i preparativi, la modella ha preso una foto di Antonino Spinalbese e ci ha sputato sopra. Successivamente l’ha ridotta in mille pezzi, l’ha buttata a terra per poi calpestarla ripetutamente. Ad assistere all’episodio c’erano Luca Onestini e Giaele De Donà i quali non potevano credere ai loro occhi. Il gesto della Marzoli ha generato l’ira dei telespettatori italiani i quali adesso chiedono seri provvedimenti per la gieffina.