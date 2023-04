Oriana Marzoli seconda al Grande Fratello Vip 7, tutte le percentuali

Entrata a quasi due mesi dall’inizio del programma, da subito Oriana Marzoli ha diviso il pubblico da casa ed ha fatto innamorare migliaia di persone. La biondina venezuelana ha riunito un vero esercito di fan, gli Orianistas, che l’hanno sostenuta per mesi e l’hanno portata ad un passo dalla vittoria.

Oriana Marzoli ha sfidato Edoardo Tavassi e l’ha battuto, con il 60% delle preferenze. Subito dopo la vippona si è dovuta scontrare con Nikita e Alberto De Pisis. La finalissima se la sono giocata la Pelizon e la Marzoli, ma il pubblico ha premiato la ‘fatina’.

Oriana vs Tavassi: 59,8% a 40,2%

Oriana vs Nikita: 47% vs 53%

Durante una nottata in cui ha giocato ad obbligo o verità con gli altri gieffini, Oriana ha parlato della sua possibile vittoria.

“Ovvio che voglio vincere e vorrei anche che la frequentazione con Daniele continuasse. Non posso decidere una cosa o l’altra. Perché sono qui da molto tempo e ci tengo tanto ad arrivare fino alla fine. Però dall’altra parte io voglio rivedere Daniele. Non so se lui mi starà aspettando e spero di si. Chiedermi di rinunciare a una delle due cose non è bello. Perché voglio vincere e voglio Dani e sono sincera a dire questo.

Il fatto che tu Luca mi chieda di decidere non mi piace. Sei il mio migliore amico qui dentro e dovresti sapere che non potrei dire ‘scelgo Dani e rinuncio alla vincita’, perché nemmeno sono sicura che lui mi stia aspettando. Se avessi la certezza che Daniele c’è, allora potrei dirti anche che scegliere lui. Ma nella situazione in cui sono ti dico che non mi sbilancio e voglio sia vincere che ritrovare il ragazzo che stavo conoscendo. Non penso che sia un pensiero falso come state dicendo”.