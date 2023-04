Oriana Marzoli ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip erano molto amici e quando l’ha nominata – solo per fare un favore ad Antonella Fiordelisi, come da lui stesso confessato – dopo mezzora le ha chiesto scusa pentito.

Donnamaria nomina Oriana per far felice Antonella, poi nella notte se ne pente: “Non lo avrei fatto” https://t.co/eygDsSxKkz #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 24, 2023

Un’amicizia a quanto pare nata e morta dentro la Casa di Cinecittà, dato che una volta finito il reality Edoardo Donnamaria non avrebbe mantenuto buoni rapporti con nessun ex spartano. Con Edoardo Tavassi l’unico contatto è stata una foto a distanza in mezzo a un fan; a Micol Incorvaia ha addirittura tolto il segui da Instagram, mentre a Nicole Murgia non ha neanche risposto ai messaggi.

“Non ho sentito la Murgia, assolutamente no. Ma per un motivo molto semplice: Antonella mi ha detto di esserci rimasta molto male per i fatti successi con la Murgia e mi ha chiesto di prometterle di non vederla o sentirla quando uscivo. E così ho semplicemente mantenuto la promessa”.

Con Giaele De Donà ci sarebbe stato uno scambio di messaggi ma a giudicare dalle parole dell’ex vippona, i rapporti sarebbero freddini: “Con Donnamaria ci siamo sentiti per messaggio, avevamo un bellissimo rapporto in casa, ci rivedremo alla festa di Alfonso. Spero, al di là di tutti i casini, di ritrovarci anche con lui fuori”.

Oriana Marzoli pubblica un video in cui prende in giro Edoardo Donnamaria

E con Oriana Marzoli? A quanto pare nulla.

La bionda venezuelana ha infatti condiviso un video su Twitter in cui viene preso in giro il comportamento di Donnamaria, soprannominato da parte di alcuni fan del Grande Fratello Vip EdoBau, in riferimento al suo rapporto con Antonella Fiordelisi.

Sulle note di Harry Styles “questo non ti fa strano vedere quanto veloce le cose cambiano?” scorrono diverse immagini: nel primo video si vede Oriana tirare a peso morto Donnamaria, nel secondo si vede invece lei essere tirata da un cane al guinzaglio. Il riferimento è chiaro.