Oriana Marzoli pronta a tornare al Grande Fratello

Anche quest’anno al Grande Fratello sono entrate ex gieffine come Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maria Monsè. Fuori dalla casa, Oriana Marzoli, ex concorrente molto amata, ha espresso il desiderio di tornare in gioco. Durante una diretta Instagram, ha dichiarato: “Rifarei al 100% il Grande Fratello. È stata la mia migliore esperienza televisiva”. Oriana ha confermato di essere ancora amica di Antonella e ha ricevuto il sostegno entusiasta dei fan che sperano in un suo ritorno nel reality italiano.

Nel frattempo, Oriana ha anche rilasciato la sua prima intervista dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 7, esprimendo soddisfazione per il suo percorso: “Non è stato facile, ma sono contenta. Io avrei meritato il trionfo, ho sperato fino alla fine di vincere”. Ha menzionato Edoardo Tavassi come un possibile vincitore alternativo, apprezzando il suo percorso nel programma.

Riguardo alla sua popolarità, Oriana ha detto: “Penso che il pubblico abbia capito che non ho mai mentito o fatto strategie. Hanno apprezzato la mia spontaneità”. Ha anche espresso gratitudine per l’affetto ricevuto dai fan e ha sottolineato la difficoltà di comunicare in italiano, ma ha affermato il suo amore per il paese. In conclusione, ha detto che il Grande Fratello è stata una bella esperienza che porterà sempre nel cuore, anche se sperava di vincere.