Oriana Marzoli presa di mira da Antonella: “La distruggo, la uccido”

Tra i sei nuovi ingressi al GF Vip quello che sta smuovendo più dinamiche è senza ombra di dubbio quello di Oriana Marzoli. La bella venezuelana ha attirato diverse antipatie su di sé ed è già nel mirino di Antonella Fiordelisi. Appena entrara infatti la Marzoli ha consigliato a Edoardo di viversi di più la casa e di non stare sempre appiccicato ad Antonella. Donnamaria ha subito spifferato tutto alla Fiordelisi, che in un momento di rabbia ha detto: “Questa mo chi è esattamente? Starà anche giocando, ma io non ho fatto battute su di lei e non l’ho considerata. Perché porella altrimenti la uccid0. Lei sta provocando un incendio ma poi si brucia qualcuno deve avvisarla“.

Ieri sera Edoardo Tavassi, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria si sono messi in giardino a sparlare di Oriana Marzoli. Nella discussione è intervenuta anche Antonella Fiordelisi che c’è andata giù pesante e ha detto di voler ‘distruggere’ la nuova arrivata.

“Io lei l’ho subito inquadrata e la distruggerò. Sì la distruggerò e la defenestrerò. Non me ne frega perché io sono me stessa e non riesco a starmene zitta perché altrimenti le regalo visibilità. Ragazzi non me ne frega non faccio questi pensieri. E ripeto che non me ne frega niente tanto io la distruggo. Mi ringrazierà? E che mi ringrazi, tanti chi la segue quella, chi la conosce?! Non mi importa che poi la faccio uscire in una clip perché dicono che sono forte. A me non mi interessa perché io sono fatta così istintiva. E sia chiaro che non è che non mi piace perché io giudico dall’apparenza, ha fatto una cosa che non doveva fare. Devo ignorarla? Ok domani la distruggo e poi non la considero più”.