Oriana Marzoli ospite in discoteca, Daniele Dal Moro a sorpresa nel pubblico

Oriana Marzoli questa sera ha festeggiato la mezzanotte di Pasqua in discoteca per quella che è stata a tutti gli effetti la sua prima serata dopo il Grande Fratello Vip. Fra “un beso cariño” e un “vamooos”, la venezuelana si è portata a casa il cachet.



Ecco il video:

A sorpresa però fra il pubblico è apparso anche Daniele Dal Moro che in gran segreto l’ha accompagnata e scortata fino al palco. Un gesto che non è passato inosservato ed è stato molto apprezzato dagli Oriele, dato che Dal Moro è andato lì ed ha concesso foto aggratis. Era lei l’ospite, lui non è stato citato neanche nella locandina.

Un gesto che dicono essere d’amore, ma io su Dal Moro ancora NON MI FIDOOO (cit.).

Ora i due si vivono fra cene romantiche e uscite a Roma. Qualche giorno fa Daniele Dal Moro in diretta su Twitter insieme ai fan, si è anche sbilanciato. “

“Colpo di fulmine? Non lo so questo, dipende cosa intendete voi. I sentimenti per me crescono col tempo, ma certamente da subito ho visto che mi piaceva. Quello sì. Ma proprio dai primi cinque-dieci minuti. Passare così tanto tempo con una persona 24 ore su 24 in un contesto così particolare ti dà modo di legarci molto in fretta con una persona, rispetto a come sei abituato a fare fuori“.