Oriana Marzoli ha un ritardo al GFVip: il test di gravidanza

Questa settima edizione del Grande Fratello Vip non smette di regalare grandi colpi di scena ai telespettatori italiani. Di recente a finire nel mirino delle new in rete è stata Oriana Marzoli la quale ha fatto una dichiarazione shock che ha sconvolto il web. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nel dettaglio.

Nel corso di queste ultime settimane, sul web non si fa altro che parlare del rapporto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli all’interno della casa più spiata d’Italia. All’inizio sembrava essere del tenero tra i due fino a quando l’ex parrucchiere ha confessato di non essere più interessato a proseguire la conoscenza con la gieffina.

Infatti, dopo qualche notte di passione sotto le coperte, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha comunicato alla gieffina di non provare nulla per lei. Queste sono state le sue parole:

Esteticamente è ovvio che mi piaci ancora e sono affezionato a te. Però non credo che tra noi possa funzionare, poi mai dire mai nella vita. Poi non ti avevo mai nascosto che provo del bene per Ginevra.

Il rapporto tra i due si è complicato quando Oriana ha scoperto che il gieffino stava parlando male di lei:

Tu mi fai passare per scema. A me va bene essere amici, ma non andare in giro a die che non sono capace di fare discorsi profondi. Non voglio passare per un’idiota. Se non mi senti parlare di cose serie è perché dopo 5 minuti che parlo tu ti alzi e te ne vai. Quello che stai facendo non è bello.