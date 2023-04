Oriana Marzoli ha un crollo, Daniele sbotta contro i fan: cosa è successo

La giornata di Pasquetta è stata un po’ dura per Oriana Marzoli che ha letteralmente avuto un crollo fisico dovuto probabilmente a una brutta influenza che si è beccata. L’ex vippona ha infatti parlato di tosse, spossatezza e una forte stanchezza dovuta alle poche ore di sonno.

Archiviato il Grande Fratello Vip la venezualana ha fatto due serate in discoteca (e in entrambe è stata accompagnata da Daniele Dal Moro) e alla fine – a causa dei numerosi impegni – si è sentita male.

“Ho la tosse, è esattamente una settima che sono uscita dal Grande Fratello e sembra una vita! Non mi sono più fermata e non sono più riuscita a riposarmi. Non ce la faccio, sono stanchissima e distrutta. Ho bisogno di dormire. Non so quante ore abbia dormito, forse 8 ore in 3 giorni? Ho fatto Roma, Verona, Milano, Roma, Marche, Milano, Roma, da lì un altro posto, ora Verona, poi Roma.. Non ce la faccio”.

La “sparizione” di Oriana Marzoli è stata un po’ criticata dalla parte un po’ toxic del fandom Oriele e per questo motivo Daniele Dal Moro ha preso le sue difese. Lo ha fatto su Twitter con un lungo sfogo.

“Oriana è appena uscita da un percorso televisivo molto pesante che solo chi la fatto può capire quanto sia mentalmente fisicamente ed emotivamente estenuante. Da quando è uscita non si è mai fermata un attimo, avrà dormito si è no 8 ore in 5 giorni. Sono due giorni che ha febbre tosse e mal di gola. Non è nel suo paese, non ha una casa e nemmeno i suoi vestiti. Il tutto per fare due serate che non solo non voleva fare ma che non ha avuto nemmeno modo di annullare. Ieri è andata a letto alle 5, e se tutto va bene riuscirà ad arrivare in un letto per le 22 di stasera. Invece di scrivere cagate andata a farvi una grigliata che è Pasquetta.. Per chi può festeggiarla!”.