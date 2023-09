Oriana Marzoli ha abbandonato il GF Vip spagnolo: annuncio e reazione dei gieffini

Due settimane fa Oriana Marzoli ha fatto il suo ingresso nella casa del Gran Hermano Vip. Fin da subito la gieffina ha lamentato di soffrire la lontananza dal fidanzato e per questo gli autori hanno fatto arrivare Daniele Dal Moro in casa, mettendo la vippona davanti ad una scelta crudele: 3 minuti con il compagno in cambio di 12.000€ decurtati dal montepremi. Oriana ha avuto una crisi e alla fine ha rinunciato, per non essere attaccata dagli altri concorrenti. In questi giorni però la venezuelana ha continuato a piangere e soffrire per la lontananza dal partner. Come se non bastasse ieri Daniele Dal Moro si è sfogato su Instagram, accusando anche il GH Vip di non essersi comportato bene nei suoi confronti e in quelli di Oriana.

Oggi però è arrivata la notizia choc gold: Oriana Marzoli ha abbandonato il reality. La ragazza è entrata in confessionale e non è più uscita. Un autore ha annunciato: “Oriana ha abbandonato il gioco“. I gieffini sono rimasti senza parole.

MA IN CHE SENSO ORIANA HA ABBANDONATO IL GH???pic.twitter.com/1bTDkcTGqT — Paola. (@Iperborea_) September 29, 2023

Oriana Marzoli le confessioni dopo una delle rotture con Daniele.

“Mentre tornavo da Madrid, dove ero stata per una campagna pubblicitaria, però, ho superato il mio orgoglio e ho scritto a Daniele. Quando sono arrivata in Italia, anziché fermarmi a Milano, mi sono diretta a Verona, a casa sua. Volevo vedere che effetto gli avrebbe fatto trovarmi lì davanti. Quando mi ha visto è rimasto sorpreso, non se l’aspettava. Sono scoppiata a piangere e lui mi ha abbracciata, è stato un abbraccio lunghissimo, pieno di significato.

Se mi vuole bene, deve lasciare da parte l’orgoglio, come ho sempre fatto io, e dimostrare quanto ci tenga a me. Che non vuol dire stare con me, ma rendermi felice nelle piccole cose, avere pazienza e combattere questa ansia e la carica negativa che mette quando le cose non gli piacciono. Il problema di fondo è che lui è insicuro per la sua storia di vita e io per la mia. Bisogna cercare di capire la sofferenza l’uno dell’altra”.