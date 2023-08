Oriana Marzoli e Luca Onestini verso il Gran Hermano Vip in Spagna?

Oriana Marzoli e Luca Onestini sono reduci dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini e secondo gli ultimi rumors entrambi potrebbero replicare (insieme!) l’esperienza anche al Gran Hermano Vip in Spagna che tornerà a settembre.

I due ex vipponi, infatti, sono attualmente in Spagna e Oriana Marzoli – come ha fatto capire in una diretta di qualche giorno fa – ha intenzione di tornare a viverci in pianta stabile.

“Dopo cinque mesi passati all’interno della Casa volevo solo andare al mare, ne avevo bisogno, ma quest’anno sembra impossibile godersi le vacanze. Proverò ad andare a Marbella prima di lasciare l’appartamento in Italia, perché poi tornerò a Madrid”.

Il suo sogno sarebbe stato quello di lavorare nella tv italiana, ma con la “svegliazione” di Pier Silvio Berlusconi le cose per lei si sono complicate e per questo è tornata in Spagna.

“Mi viene da piangere” – ha scritto su Twitter ricordando il GFVip – “Giuro che è stato il programma più bello che ho fatto in vita mia. Il momento giusto, le persone, il paese, la lingua… tutto”.

No vabbè anche questo…vi giuro che mi viene da piangere…giuro che è stato il programma più bello che ho fatto in vita mia…il momento giusto, le persone, il paese, la lingua…tutto 🫶🏻🇮🇹❤️✨ https://t.co/i0if2M2Clb — Oriana Marzoli (@OrianaGMarzoli) August 12, 2023

Anche Luca Onestini attualmente si trova in Spagna. Il Gran Hermano Vip – secondo alcune fonti spagnole – sarebbe per entrambi praticamente certo. Entreranno davvero nella Casa più spiata di Spagna come hanno già fatto in quella d’Italia? Lo scopriremo presto.