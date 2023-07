Oriana Marzoli con un nuovo ragazzo dopo Daniele? “Io sono una Porschera”

Altro che soap opera turche, la vera telenovela dell’estate 2023 è quella degli Oriele. Dopo essere tornati insieme per l’ennesima volta, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro qualche giorno fa si sono lasciati nuovamente e lui l’ha anche attaccata duramente su Twitter dandole della ragazzina stu***a e immatura.

Ieri sera c’è stato un nuovo dramma, perché sui social ha iniziato a circolare una nuova voce secondo la quale la bella venezuelana è stata avvistata a Milano insieme ad un misterioso ragazzo su una Porsche: “Hanno detto in diversi di averla vista a Milano in una Porshe. – ha scritto una fan di Dal Moro – Daniele ha detto chiaramente che non era lui e non continuate a rompergli. Se la cosa è stata detta da tanti potrebbe essere vera e adesso vedremo“.

Daniele ha scoperto di questi rumor, ha messo like a dei tweet che accusavano l’ex gieffina di aver già trovato un altro ragazzo e poco dopo ha disattivato il suo account Twitter.

Oriana Marzoli replica alle accuse: “Non una Porsche, ma tre”.

Una fan degli Oriele ieri sera ha taggato l’ex vipppona e ha scritto: “Lei è stata vista oggi con un altro ragazzo sotto un portico. L’hanno vista oggi a Milano e il tipo non è Daniele. Bene, l’ha dimenticato in fretta. Quindi ecco perché sembrava felice nelle storie di oggi“.

Oriana Marzoli ha deciso di rispondere prendendo in giro queste voci infondate: “Non con uno solo, sono salita su tre Porsche. Ho registrato storie di lavoro e tra un bikini e l’altro sono salita su una Porsche diversa. Cosi sono fatta io. Sono una Porschera“.

E a proposito di Porsche è impossibile non citare l’uscita tristissima di Antonino Spinalbese (rivolta proprio alla venezuelana): “Ascolta io proprio non ce la faccio. Non ci posso far finta di nulla. Voglio di più, voglio una Ferrari e tu sei una Porsche. Senti questa situazione è imbarazzante“.