Oriana Marzoli chiarisce la fine del rapporto con Daniele Dal Moro e spunta un video controverso

Oriana Marzoli ha finalmente chiarito pubblicamente la fine del suo rapporto con Daniele Dal Moro con un lungo video in spagnolo tradotto da Novella 2000.

“Amo molto le mie amiche e i miei amici, sia quelli italiani che quelli spagnoli, che si sono comportati molto bene con me. Nessuno ha messo zizzania o mi ha detto cosa devo fare. Io non ho preso nessuna decisione. La decisione è stata presa dall’altra parte, dato che si raccontano le cose come si vuole. Non sono una persona che si fa influenzare e credo che lo avete visto. Mi conoscete da 4 anni. Sono stata 4 anni con una persona che tutti, da i miei amici, a mia madre, alla mia famiglia, volevano che lasciassi ma non l’ho fatto. Nessuno mi dice con chi devo stare. Ho 31 anni e decido per me stessa”.

E ancora:

“Se ci sono stata è perché l’ho voluto. Se ora non ci sto più è perché ho aperto gli occhi su alcune cose. La relazione l’ho vissuta io, non l’hanno vissuta gli altri. È stato lui a prendere la decisione di lasciarci. Mi ha accompagnata alla stazione e basta. Sono andata mille volte da lui per cercare di risolvere le cose. Lui qui non è mai venuto, nonostante io l’abbia invitato. A me interessa solo che questa persona non parli più di me. Io vado avanti con la mia vita e lui con la sua. A me piacciono le cose reali, quando la gente è coerente. Amo molto le mie amiche, nessuno ha messo zizzania o mi ha detto cosa devo fare. Sono stata 4 anni con una persona che tutti volevano che lasciassi ma non l’ho fatto. Nessuno mi dice con chi devo stare. Ho 31 anni e decido per me stessa.”

Oriana Marzoli, il video incriminato e la teoria di alcuni fan.

In queste ore gli Oriele hanno anche partorito una teoria piuttosto controversa che riguarda il video di una ragazza che su TikTok parla di narcisismo patologico. Il filmato in questione – secondo una loro ricostruzione molto fantasiosa – sarebbe stato mandato a Oriana Marzoli dalle sue amiche con l’intento di allontanarla da Daniele Dal Moro. Nicole Murgia su Instagram ha già smentito, anche perché non ce le vedo lei, così come Giaele e Micol a fare diagnosi così serie su qualcuno (e nessuno privo di competenze dovrebbe farlo).

Nel video viene spiegato come si comporta una persona narcisista quando perde il controllo della propria vittima:

“Il narcisista ha perso il controllo su di te e l’unica cosa che gli resta da fare è dire che sei pazza, dire che sei stata tu ad abusare di lui. Insomma, provare a mettere le persone contro di te per salvare la sua bella faccia. Questa si chiama campagna diffamatoria del narcisista. Potreste provare a difendervi, ma questo non ti servirà. Anzi, lo useranno contro di te. Il modo migliore per gestire una campagna diffamatoria narcisistica è ignorarla”.

Ecco il video:

E potrebbe essere per questo motivo che ieri Dal Moro ha esordito una live con “Comunque io avrò anche un brutto carattere e sarò anche un narcisista, però sono una persona vera e un uomo che quando dice una cosa è quella”. E anche poche ore fa, in diretta su Twitch, è tornato sull’argomento ammettendo (ironicamente) di esserlo.

