Oriana Marzoli: chi è l’ex fidanzato della gieffina? È un volto noto della nostra tv

Nel corso delle ultime ore Oriana Marzoli ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip. Nonostante siano trascorse poche ore dal suo debutto su Canale 5, la gieffina ha già dimostrato di avere un bel caratterino. Ma sapate chi è il suo ex fidanzato? Si tratta di un volto molto conosciuto nella nostra tv. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Il cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip si allarga. Tra i nuovi gieffini c’è Oriana Marzoli. Quest’ultima ha 30 anni, è originaria del Caracas ed è una nota influencer venezuelana. In precedenza, la gieffina ha partecipato a molti reality show spagnoli come per esempio Grande Hermano, Supervivientes e Mujeres y Hombres.

Tra i suoi ex fidanzati ne spunta uno il quale è un volto molto conosciuto all’interno della televisione italiana. Infatti, dopo la turbolenta relazione con Tony Spina, la 30enne ha vissuto una storia d’amore con Ivan Gonzalez. Con quest’ultimo la 30enne ha condiviso l’esperienza nel reality La Casa Fuerte. Nel programma, i due si sono lasciati andare alla passione sebbene in precedenza avevano avuto un flirt.

Chi è Ivan Gonzalez: l’ex fidanzato di Oriana Marzoli

Ivan Gonzalez è un diventato un personaggio famoso in Italia per aver partecipato a Uomini e Donne, al Grande Fratello Vip e a Temptation Island. In molti lo ricordano per essere stato il tentatore di Valeria Marini nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

In ogni modo, la loro storia d’amore risale a qualche tempo fa. Adesso Oriana ha fatto il suo ingresso da single nel programma condotto da Alfonso Signorini. Alla luce di questo, non si esclude la possibilità che potrebbe nascere un nuovo amore nella casa più spiata d’Italia. Nel frattempo, la gieffina ha già avuto qualche scontro con alcuni concorrenti.