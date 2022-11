Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip, ma è la regina dei ritiri (5 giorni in Honduras, 3 al Gran Hermano)

Oriana Marzoli è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip, ma in Spagna – paese dove ha trovato la popolarità – è famosa per essere la Flavia Vento dei reality show.

Nel 2016 ha partecipato a Supervivientes rimanendo in Honduras solo cinque giorni; due anni dopo è stata la volta del Gran Hermano Vip dove è durata pure meno, tre giorni, prima di aprire la porta rossa e tornare a casa sua. Solo nel reality game La Casa Fuerte è riuscita a restare in gioco, ma solo perché ha partecipato in coppia con Ivan Gonzeles, suo fidanzato dell’epoca.

A proposito proprio di Ivan Gonzalez (che al Grande Fratello Vip ha partecipato nel 2020 nell’edizione con Antonella Elia e Adriana Volpe), Oriana Marzoli ha dichiarato:

“Non prova mai appetito fisico con me. Non fa nulla, perché non gli va di farlo con me. Tutto lo disgusta di me! Abbiamo fatto qualcosa solo il primo mese. Poi abbiamo perso tempo! Io ti ho dato tanto. È molto dura dormire accanto ad una persona e chiederle se davvero ti vuole, perché non ti dà effetto né ti tocca. Non mostra nessun appetito per me e ci manca poco che vada a cercare un altro uomo dato che sono due settimane senza fare nulla. – come riporta IsaeChia – Prima mi lamentavo che duravi poco tempo, invece ora nemmeno quello. Si nota quando è forzato e che lo fai per dovere. Lui si forzava di fare tutto con me in quel senso”.