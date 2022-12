Oriana Marzoli aggressiva al GF Vip: la gieffina picchia Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli picchia Antonino Spinalbese al GFVip, sul web è polemica per la sua aggressività

Sebbene abbia fatto di recente il suo ingresso al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è è diventata una delle concorrenti più popolari e chiacchierate all’interno della casa più spiata d’Italia. Nel corso degli ultimi giorni, la celebre gieffina ha mostrato un comportamento aggressivo nei confronti di Antonino Spinalbese. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo la clamorosa gaffe fatta con Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la gieffina protagonista di un gossip è stata la notte di follia che ha coinvolto anche l’ex fidanzato di Belen Rodriguez.

La modella venezuelana è apparsa completamente aggressiva e violenta nei confronti di Antonino Spinalbese. Il tutto ha avuto inizio una notte in cui l’influencer ha alzato le mani per picchiare l’ex parrucchiere. Dalle immagini diventate virali in rete, si vede la gieffina schiaffeggiare l’inquilino prima di coricarsi a letto.

Non è tutto. In seguito, la venezuelana gli ha stretto il polso e con un calcio lo ha chiuso nell’armadio. Si è trattato di un episodio molto violento che ha lasciato tutti i telespettatori senza parole. Alla luce di questo, in molti hanno sollevato numerose polemiche sostenendo che un comportamento simile debba essere punito immediatamente.

Oriana Marzoli su Antonino Spinalbese: “Me ne sono pentita”

Prima di questa lite furiosa, Oriana Marzoli si è lasciata andare ad un duro sfogo con Luciano Punzo. La gieffina ha ammesso di essersi pentita del rapporto instaurato con Antonino Spinalbese e che non avrebbe mai dovuto iniziare questa “conoscenza” dopo aver chiuso da circa tre mesi una storia molto importante con il suo ex fidanzato. Queste sono state le sue parole: