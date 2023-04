Oriana Marzoli a Supervivientes parla di Daniele Dal Moro: “Guapisimo!”

Daniele Dal Moro è “guapisimo”: così è stato presentato da Oriana Marzoli ospite nel talk settimanale di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi attualmente in onda su Telecinco.

La venezuelana ha partecipato al reality show di sopravvivenza nel 2014 durando quanto un gatto in tangenziale e da allora non ha mai smesso di collaborare con la produzione. Quando ospite, quando opinionista, quando guest star.

Nel 2021 – sempre nello studio di Supervivientes – ha pure litigato con Valeria Marini (che era stata naufraga di quell’edizione) con cui ha avuto in comune un ex, Ivan Gonzalez, regalandoci un siparietto trahsissimo.

“Hai finto di non conoscermi ma sai chi sono!”, ha detto Oriana. “Sei l’ex fidanzata di Ivan, me l’ha dicho ieri” ha replicato la Marini in spagnaliano, tanto che la stessa Marzoli si è lasciata andare ad una (pessima) imitazione dell’accento italiano. “Sì, tu, tesoro sì, ah è un tuo amico? Ah davvero! Non lo sapevo!“.

Valeria Marini litiga a Supervivientes con l’ex di Ivan Gonzalez che la prende in giro imitando l’accento italiano https://t.co/ElBg79SwsD #Supervivientes — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 10, 2021

Oriana Marzoli torna a Supervivientes

In studio per commentare le gesta dei concorrenti attualmente in Honduras, Oriana Marzoli ha rivelato al pubblico spagnolo di essere fidanzata e innamorata di un italiano, Daniele Dal Moro, che è “guapisimo”.

Daniele Dal Moro ha cinque mesi per imparare lo spagnolo perché mi sembra palese che a settembre verrà chiamato per partecipare al Gran Hermano Vip come già accaduto ai fratelli Onestini, Marco Ferri ed Elettra Lamborghini.